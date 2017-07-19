San Siro: Sala, vendita stadio segnera' un momento importante

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 set - La vendita dello stadio di San Siro e lo sviluppo che verra' fatto da Inter e Milan dell'area 'e' qualcosa che segnera' un momento importante nella citta' e poi sara' anche un elemento di discussione in campagna elettorale, tra chi si e' dimostrato a favore di questo cambiamento e chi invece lo rifiuta'.

Cosi' ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, proprio nel giorno in cui la delibera sulla cessione del Meazza arriva in Consiglio comunale. 'Purtroppo, in politica molto spesso si esprimono opinioni non tanto per quello che si pensa essere giusto, ma per il posizionamento politico e per fare l'opposizione al sindaco', ha aggiunto a margine dell'inaugurazione della nuova sede di Zurich, a due passi da piazza Scala. 'Faccio fatica a capire come una parte della minoranza possa essere contraria a un'ipotesi di sviluppo della citta' che creerebbe tanto lavoro, tanta economia'. Per altro secondo Sala, nel caso in cui la delibera non passasse, 'si muoverebbero con rapidita' verso un'altra situazione', cioe' realizzare due stadi, uno a San Donato milanese e l'altro a Rozzano.

