San Donato: Rotelli, in 2020 rosso 62 mln, attendiamo 70 mln rimborsi Covid da Lombardia

"Aspettiamo che Regione scriva le regole attuative" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 ott - 'Il nostro gruppo e' solido. Il bilancio del 2020 ha chiuso con un perdita di 62 milioni di euro, ma la Regione Lombardia ci deve ancora 70 milioni di euro di compensazioni tariffarie'.

Cosi' Paolo Rotelli, vicepresidente gruppo San Donato e presidente dell'IRCCS Ospedale San Raffaele, nel corso di una conferenza stampa. Nel corso dell'emergenza, prosegue, 'non esisteva una tariffa per il Covid, quindi per noi ogni paziente che abbiamo preso qui e' stata una perdita secca.

Lascio immaginare che impegno economico vuol dire il Covid, non aver tirato i remi in barca ed essersi esposti in prima linea senza badare a spese'. Rotelli ha poi aggiunto: 'Lo Stato ha deciso le tariffe ma stiamo aspettando che la Regione Lombardia, con molta calma, scriva le regole attuative e che questi soldi possano essere messi in bilancio. Queste compensazioni tariffarie, insieme ai ristori, sono il compenso minimo. Noi non possiamo chiudere con un bilancio in negativo, senza margini ci fermiamo'.

