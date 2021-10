San Donato: Regione Lombardia, pagamento rimborsi e' legato a pubblicazione decreto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 ott - "Il ministero dell'Economia e delle Finanze e il ministero della Salute hanno, al momento, solo elaborato il decreto interministeriale che disciplina le maggiorazioni tariffarie e le funzioni Covid, vagliato in Commissione Salute delle Regioni a meta' luglio. Tale decreto, a oggi, non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e pertanto Regione Lombardia non puo' procedere ad alcun pagamento'. Cosi' in una nota la Direzione generale Welfare della Regione Lombardia replica al vicepresidente del gruppo San Donato, Paolo Rotelli, in merito a mancati pagamenti sulle compensazioni tariffarie da parte dell'ente regionale. La Regione Lombardia, prosegue la nota, 'ha comunque sollecitamente attivato un tavolo di lavoro paritetico con Ats ed erogatori privati, che ha gia' definito le modalita' applicative delle tariffe'.

