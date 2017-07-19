Dati
            Notizie Radiocor

            Salp: Frata riacquista quote Invitalia-Friulia, "completato percorso rilancio"

            La famiglia torna in pieno controllo azienda friulana (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 feb - Completato il ciclo di investimento di Invitalia e Friulia, la finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, nel capitale di Salp, azienda udinese che realizza metanodotti, oleodotti, ossigenodotti e acquedotti: la holding della famiglia Frata ha riacquistato le partecipazione di Invitalia, realizzata attraverso il Fondo Salvaguardia Imprese(30%), e di Friulia(30%) L'operazione - si legge in una nota - segna il completamento di un articolato percorso di rafforzamento industriale e finanziario avviato in una fase di discontinuita' aziendale e rappresenta un intervento di riferimento nel panorama delle politiche pubbliche di sostegno alla continuita' operativa e all'occupazione: a conclusione dell'intervento, Salp si presenta oggi "come una realta' significativamente rafforzata sotto il profilo patrimoniale e industriale rispetto al momento dell'ingresso di Invitalia nel capitale, avvenuto nel 2022, al termine di un percorso di continuita' aziendale avviato nel lontano 2016".

            fon.

            (RADIOCOR) 23-02-26 17:16:33 (0498)ENE,PA 5 NNNN

              


