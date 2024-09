Salone Auto Torino: modelli brand Stellantis in esposizione statica e in parata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 set - Stellantis, con i suoi brand, partecipa al Salone Auto Torino, in programma nel capoluogo piemontese da venerdi' 13 a domenica 15 settembre nella cornice del centro storico. Il Salone, open air e a ingresso gratuito, sara' un percorso tra design e tecnologia che partira' dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova passando da piazza Carlo Felice, via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello, piazzetta Reale e Giardini Reali, fino in piazza Vittorio Veneto. Il pubblico potra' vedere i modelli dei brand Stellantis nel tratto di via Roma compreso tra via Gramsci e via Buozzi, da piazza Carlo Felice verso piazza San Carlo. "Siamo entusiasti di partecipare al Salone Auto Torino con i nostri iconici marchi: e' un'opportunita' unica per condividere con il pubblico il nostro impegno verso l'innovazione, la sostenibilita' e la mobilita' del futuro.

Questo evento e' una vetrina ideale per mostrare le eccellenze dei nostri brand, ognuno dei quali porta avanti una storia di successo e passione che si integra perfettamente con la visione di Stellantis", ha detto Santo Ficili, managing director di Stellantis Italy. Tra i modelli in mostra la Fiat Grande Panda, presentata nell'anno del 125esimo anniversario di Fiat, la Abarth 600e, che mira a legittimare la sportivita' elettrica nello scenario automobilistico, la Fiat Topolino, la Peugeot5008, modello di grande successo in Europa, la Opel Frontera, la Jeep Avenger, la nuova Citroen e-C3, quarta generazione di un successo espresso in oltre 5,6 milioni di unita' vendute, la Alfa Romeo Junior 280 Veloce, la nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina e la Collection Antoine de Saint-Exupe'ry, che introduce un'esclusiva firma condivisa, legata alla storia di questo uomo amante dell'avventura. Oltre all'esposizione statica, le strade della citta' ospiteranno una parata di modelli particolarmente rappresentativi.

