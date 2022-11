Salerno Container Terminal: garanzia Sace per piano investimenti 2022-30 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 nov - La societa' fa parte del Gruppo Gallozzi, storico operatore portuale dello scalo di Salerno, che copre diversi processi e funzioni dell'industria marittima e della blue economy, dall'attivita' di movimentazione container alla logistica e allo shipping, e dal 2000 alla realizzazione e gestione per 80 anni di circa 1000 posti barca nel nuovo porto turistico di Marina D'Arechi. 'Con l'acquisizione appena conclusa - ha dichiarato il presidente di Salerno Container Terminal Agostino Gallozzi - prende sempre piu' forma la strategia di posizionamento dell'azienda in un contesto qualitativo di portata internazionale. Daremo corso ad un nuovo set-up industriale del nostro terminal per accrescerne le capacita' e rendere ancora piu' efficiente e performante il ciclo integrato delle movimentazioni portuali". Per Antonio Bartolo, responsabile Sud Mid Corporate di Sace, strategico supportare il piano della societa' nel territorio, "in una realta' portuale che ha registrato una forte ascesa negli ultimi anni per quanto riguarda il traffico merci'. L'operazione "conferma l'impegno della Banca a supportare le imprese che operano e investono nelle Zone Economiche Speciali del Mezzogiorno", affermato Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo. Secondo l'Ufficio studi Sace, porti, aeroporti e ferrovie saranno il comparto che crescera' maggiormente nel prossimo quinquennio (+3,8% in media l'anno), trainati dalla spinta al green e alla transizione energetica.

com-bab

(RADIOCOR) 11-11-22 15:24:28 (0444) 5 NNNN