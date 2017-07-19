Dati
            Notizie Radiocor

            Saipem: Puliti, processo antitrust Subsea7 in corso, procede come previsto

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 ott - 'Per quanto riguarda il processo antitrust, posso dire che le cose stanno procedendo come previsto. Abbiamo presentato la nostra documentazione a tutte le autorita' antitrust competenti e rilevanti in quasi tutto il mondo'. Lo ha detto il ceo di Saipem, Alessandro Puliti, a chi gli chiedeva novita' in merito al processo antitrust relativo al deal di fusione con Subsea7. 'Questo e' abbastanza standard a seguito dell'annuncio del nostro accordo di fusione del 23 luglio. Le cose stanno andando secondo le aspettative: abbiamo presentato le documentazioni, ricevuto richieste di chiarimento e vi abbiamo risposto. Il processo e' quindi in corso e finora in linea con le aspettative. Questo e' quanto posso commentare', ha concluso il ceo.

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Saipem 2,329 +0,34 13.18.01 2,271 2,356 2,285


