Saipem: lancia Star1, la sua tecnologia per eolico offshore galleggiante

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 mar - Saipem lancia ufficialmente Star1, la sua tecnologia proprietaria per l'eolico offshore galleggiante. Si tratta di una fondazione eolica galleggiante in acciaio di tipo semi-sommergibile a forma di 'stella' (da cui deriva il nome). E' costituita da tre bracci che si uniscono al centro, punto dove viene installata la torre che puo' reggere turbine di ultima generazione, anche oltre i 20 MW, minimizzando le sollecitazioni e i movimenti della turbina ed ottimizzando i carichi sulle linee di ormeggio che la ancorano al fondale.

Grazie alla sua geometria e al suo sistema di ormeggio, Star1 e' molto stabile in acqua e consente di minimizzare significativamente le sollecitazioni e i movimenti della turbina. La tecnologia Star1 e' pronta per la progettazione ingegneristica front-end seguita da quella di dettaglio e dall'impiego su scala industriale: Saipem ha siglato la scorsa settimana un accordo strategico con Divento per l'utilizzo di Star1 nei progetti 7 Seas Med in Sicilia e Ichnusa Wind Power in Sardegna. Secondo Dnv, ente norvegese attivo nei servizi di certificazione, assurance, verifica e gestione del rischio, Star1 e' in una fase avanzata di maturita' tecnica.

