Safilo: sindacati, chiediamo incontro al Mise su esuberi e chiusura Martignacco (Radio24)

Obiettivo: capire soggetti disposti a rilevare stabilimento (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 dic -Milano 'All'azienda chiederemo di mettere in campo tutte le azioni possibili per ridurre le situazioni di disagio per i lavoratori, pero' noi dobbiamo muoverci anche con le istituzioni per capire se ci sono dei soggetti disposti a rilevare lo stabilimento'. Cosi' spiega a Radio24 Andrea Modotto, segretario generale Filctem Cgil Friuli Venezia Giulia, dopo i 700 esuberi in italia annunciati ieri da Safilo e la chiusura dello stabilimento di Martignacco, in cui lavorano 250 persone. 'Una delle prime cose che faremo appena l'azienda mettera' in campo gli esuberi in maniera ufficiale, sara' chiedere un incontro al Ministero dello sviluppo economico, alle istituzioni di Friuli Venezia Giulia e Veneto e ai soggetti industriali', sottolinea Modotto al termine dell'assemblea questa mattina nello stabilimento in provincia di Udine. Convocato per venerdi' 13 dicembre lo sciopero generale, oltre allo stato di agitazione e al blocco immediato degli straordinari. 'Mentre nel Longarone, sede storica di Safilo, una possibilita' di rioccupazione c'e', in Friuli e' molto piu' difficile, siamo fuori dal distretto dell'occhialeria e non abbiamo grosse realta' industriali che possano riassorbire 250 lavoratori', conclude il segretario generale.

liz

