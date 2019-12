Safilo: sciopero generale dopo chiusura sede Udinese e dimezzamento a Longarone -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 11 dic - Sul fonte sindacale, spiega una nota di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, "da oggi sara' aperta una campagna di assemblee in tutti i posti di lavoro del Gruppo, dove assieme ai lavoratori saranno decise ulteriori iniziative da adottare, che portino alla massima tutela di tutti i lavoratori occupati in Safilo mantenendo le condizioni socio-economiche dei territori interessati". Per il territorio si tratta di una notizia drammatica, soprattutto nel Bellunese, sede del Distretto dell'occhialeria. Sempre al Corriere del Veneto il sindaco di Longarone e presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, parla di "duro colpo all'industria bellunese, sebbene fossimo tutti abbastanza consapevoli della situazione. A Longarone iniziera' un percorso con le associazioni di categoria, i sindacati e il ministero per lo Sviluppo economico".

