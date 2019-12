Safilo: sciopero generale dopo chiusura sede Udinese e dimezzamento a Longarone -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 11 dic - Salvo, almeno per 3 anni, lo stabilimento veneziano di Santa Maria di Sala, nel Veneziano, che dovra' produrre occhiali per Kering fino al 2023. Ma una cinquantina di lavoratori era gia' uscita dalla sede veneziana con scivoli e mobilita' volontaria, tra agosto e settembre 2019. Safilo invece non tocchera' i dipendenti che lavorano all'estero, dove lavorano oltre 3.000 persone. Quanto alla chiusura totale di Martignacco, come riporta il Corriere del Veneto "i volumi per tre fabbriche non ci sono - ha risposto Trocchia dopo l'incontro con i sindacati - e' stata fatta una scelta, anche connessa alle dotazioni tecnologiche, per non danneggiarle troppo tutte tre. Il metallo a Longarone, l'acetato a Santa Maria di Sala. Ora gli esuberi devono essere gestiti: anche da domani mattina siamo a disposizione delle organizzazioni sindacali come e quando vorranno".

