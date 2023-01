Safilo: assemblee stabilimenti Padova e Santa Maria di Sala (Ve) per futuro Longarone

Sindacati inviano richiesta incontro a Ministero Imprese (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 30 gen - Negli stabilimenti Safilo di Padova e Santa Maria di Sala si stanno svolgendo e si svolgeranno per tutto il resto della giornata assemblee sindacali per discutere la comunicazione dell'azienda che definisce non piu' strategico lo stabilimento di Longarone nel Bellunese. Pochi o nulli gli impatti sulla produzione dei due siti. Proprio in queste ore le rappresentanze sindacali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno inviato una richiesta di incontro presso il ministero delle Imprese e del made In Italy. Per mercoledi' e' invece previsto un confronto del coordinamento sindacale aziendale a cui parteciperanno i rappresentanti di tutti i livelli delle tre categorie il cui scopo sara' quello di definire le azioni da mettere in campo "a contrasto - spiega il segretario della Filctem Cgil del Veneto Michele Corso - di quella che sembra a tutti gli effetti la volonta' di chiusura di uno stabilimento storico dell'azienda e un punto di riferimento occupazionale per un'intera area del bellunese".

