Safilo: a Longarone Thelios pronta a riassorbire 260 lavoratori su 460

Sindacati, bene accordo ma impatto sociale deve essere nullo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 26 giu - "Consideriamo positiva l'esistenza di una trattativa avanzata con il gruppo Thelios che si inserisce all'interno in uno scenario di trattative piu' ampie in corso con altre aziende.

Rimaniamo pero' convinti che l'impatto sociale sui lavoratori della Safilo di Longarone debba essere nullo." Cosi' il segretario generale della Uiltec Uil del Veneto Piampietro Gregnanin durante la riunione presso la Regione Veneto sul futuro del sito della Safilo di Longarone che vede il competitor di Safilo Thelios disponibile a riassorbire 260 dei 460 lavoratori attualmente impiegati nello stabilimento storico del Bellunese.

"Le trattative attorno al sito confermano che siamo in un contesto, quello dell'occhialeria, che ha margini di sviluppo importanti e che non e' coinvolto da una crisi di mercato - aggiunge Gregnanin. - Siamo di fronte a cambiamenti societari fra aziende che registrano utili importanti. Un'evoluzione di questo tipo deve avere un impatto sociale nullo. In questa direzione consideriamo i 250 lavoratori che il gruppo Theilos potrebbe assorbire un primo passo per arrivare ad un accordo finale che garantisca il lavoro a tutti i 460 occupati nel sito di Longarone".

