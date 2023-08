Ryanair: Wilson, noi investiamo, governo fa contrario con decreto illegale

L'ad in occasione lancio 5 nuove rotte da Alghero (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ago - Nuovo attacco frontale di Ryanair dopo la decisione del governo di imporre delle limitazioni al caro-voli sulle tratte per le isole maggiori. Nel comunicato con cui ha annunciato il lancio di 5 nuove rotte da Alghero per la stagione invernale, l'amministratore delegato della compagnia irlandese Eddie Wilson e' tornato a ribadire i concetti espressi nei giorni scorsi. "Siamo contenti di annunciare le nuove rotte ma mentre Ryanair investe in Sardegna - ha detto l'AD - trainando la crescita dell'isola con investimenti reali, il governo italiano, purtroppo, fa esattamente il contrario col suo decreto illegale e fuorviante che fissa un tetto ai prezzi, violando i regolamenti Ue e allontanando Ryanair dall'isola". Ryanair ribadisce inoltre di essere in una posizione unica per guidare la crescita e di essere pronta a portare altri 2 milioni di passeggeri in Sardegna e 3 milioni in Sicilia, "se il Governo italiano sosterra' le iniziative sulla riduzione dei costi che Ryanair ha presentato al ministro Urso questa settimana a Roma". Ryanair sottolinea di aver "trasformato le regioni italiane negli ultimi 25 anni con un investimento di circa 10 miliardi di dollari con 92 aeromobili basati su oltre 40mila posti di lavoro".

Cop

(RADIOCOR) 11-08-23 15:16:51 (0391) 5 NNNN