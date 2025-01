Ryanair: estate 2025 sara' 'flat' senza abolizione tassa su passeggeri

Se abolita +20mln passeggeri, pronto Piano da 4mld (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 gen - L'estate 2025 per Ryanair sara' una stagione 'importante' ma 'non di crescita': sara' 'flat'. E' quanto prevede la compagnia aerea low cost, per via dell'impatto della tassa addizionale comunale che pesa per 6,5 euro a passeggero. Qualora l'addizionale fosse abolita a livello nazionale Ryanair promette un 'piano concreto': e' 'pronta' ad aumentare fino a 40 aeromobili basati in Italia, per un incremento di 20 milioni di passeggeri e 250 nuove rotte, per un investimento di 4miliardi di euro. Il ceo della societa', Eddie Wilson, rinnova quindi l'appello al governo perche' si segua l'esempio di Calabria, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo che hanno abolito l'addizionale comunale, e che 'stanno beneficiando di rapita crescita in termini di nuove rotte aerei mobili basati'. Nell'ultima legge di bilancio - nota la societa' nel corso della conferenza stampa a Milano per la presentazione delle previsioni per la prossima stagione estiva - e' stata aumentata di 0,5 euro per passeggero e questo porta i passeggeri a pagare "fino a 8 euro nei principali aeroporti". Per la societa' 'questo pone in svantaggio competitivo l'Italia'. Per questo, 'chiediamo al governo di seguire l'esempio degli altri paesi come Svezia e Polonia', che hanno abolito la tassazione. Inoltre la societa' evidenzia in Italia un 'record di ritardi e cancellazioni nel 2024' per cui rilascia anche l'appello a una 'riforma importante della gestione del traffico aereo'.

