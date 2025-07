Roma Capitale: First Cisl, forte contrazione credito negli ultimi 13 anni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - L'analisi di First Cisl Roma e Rieti aggiunge che la scelta di concentrarsi sul comparto finanziario per il credito bancario offerto a Roma e nella sua area metropolitana,"piu' che riflettere specifiche caratteristiche economiche locali, ne sta determinando l'orientamento futuro, ossia l'abbandono delle aree piu' periferiche, con conseguente riduzione degli sportelli soprattutto nelle aree meno centrali della citta' e della provincia, giustificandolo con la necessita' di razionalizzazione (contrazione) dei costi operativi". Il credito bancario e' quindi incapace di proporsi in chiave anticiclica per supportare un adeguato sviluppo economico-sociale. Per invertire la tendenza cosi' descritta First Cisl Roma e Rieti auspica, tra l'altro, la creazione di un Osservatorio economico - partecipato dalle istituzioni capitoline, dalle banche, dalle associazioni delle imprese, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni dei cittadini e dalle universita' - che possa svolgere un ruolo attivo nell'individuare anche potenziali opportunita' di sviluppo e di crescita economica, sociale e culturale della Capitale. 'Abbiamo a cuore lo sviluppo dell'area di Roma e crediamo nel credito quale linfa sana dell'economia reale', dichiara Gino Forcina, Segretario generale First Cisl Roma e Rieti. 'Continueremo a monitorare l'andamento della dinamica raccolta e impieghi, nell'area metropolitana di Roma, consapevoli che ogni soggetto istituzionale, economico e sociale debba fare concretamente la sua parte nell'opera di rilancio e sviluppo della qualita' sociale ed economica della Capitale.'.

