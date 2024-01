Robeco: Valutare l'impatto delle aziende sulla carenza idrica - PAROLA AL MERCATO

di Jan Anton van Zanten* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 gen - Essenziale per la vita sulla Terra, l'acqua si trova ad affrontare una sfida esistenziale con il desolante calo di numerosi bacini d'acqua dolce in tutto il mondo. Lo stress idrico rappresenta sempre piu' un rischio per la stabilita' del nostro pianeta, poiche' puo' causare il collasso degli ecosistemi dipendenti dall'acqua. Pertanto, nell'ultima edizione del Global Risk Report del World Economic Forum, la scarsita' di acqua dolce e' elencata tra i primi cinque rischi a lungo termine. Le implicazioni si estendono a molteplici aspetti dello sviluppo sostenibile, tra cui l'igiene umana, la sicurezza alimentare e la migrazione involontaria. Il consumo di acqua si riflette anche nel Planetary Boundaries Framework. In esso, i nove confini del pianeta, che includono il cambiamento del sistema fondiario, i flussi biochimici e nuove entita', sono processi biofisici chiave che regolano la resilienza e la stabilita' del nostro pianeta. Ricerche recenti rivelano che il limite della variazione dell'acqua dolce, insieme ad altri cinque confini, e' stato ormai oltrepassato, il che significa che il nostro pianeta si trova in una 'zona di rischio crescente'.

L'Atlante del rischio idrico di Aqueduct mette in luce le regioni di tutto il mondo che sono alle prese con un acuto stress idrico. In questi luoghi, l'estrazione dell'acqua esercita una pressione sproporzionata su ecosistemi gia' fragili. Idealmente, adotteremmo un approccio basato sulla scienza e valuteremmo sistematicamente i volumi di consumo idrico delle aziende rispetto ai tassi di rigenerazione dei bacini idrografici locali. Tale punto di vista puo' aiutare a evitare squilibri tra domanda e offerta. Tuttavia, cio' richiede dati spazialmente espliciti sul consumo di acqua lungo le catene del valore di migliaia di aziende, che purtroppo non sono disponibili. Dobbiamo invece adottare un approccio globale, anche se possiamo comunque tenere conto del contesto locale nel valutare lo stress idrico.

Come valutare l'impatto delle aziende sulla scarsita' d'acqua In linea con la filosofia del nostro SDG Framework, vogliamo mettere a fuoco gli impatti significativi che gli emittenti hanno sulla scarsita' idrica. Pertanto, la nostra valutazione si concentra sulle aziende con attivita' sostanziali in regioni che presentano livelli elevati di stress idrico.

Inoltre, includiamo solo le aziende che operano in 'settori a impatto critico', come sono definiti dal Carbon Disclosure Project. Quindi, optiamo per un approccio lungimirante che valuti se le tendenze dell'impronta idrica di queste aziende sono in linea con una traiettoria che ci riporti ad avere 'spazi operativi sicuri' entro il 2030, scadenza dell'agenda degli SDG. In un recente rapporto tecnico si sottolinea che attualmente stiamo superando la soglia planetaria per l'acqua blu, presente in laghi, fiumi e bacini artificiali, con l'incredibile quantita' di 161-414 km3 all'anno. In linea con il principio di precauzione, puntiamo a una riduzione di 414 km3 di consumo di acqua blu entro il 2030 per tornare a operare entro la soglia planetaria, che gli scienziati hanno fissato a 4.000 km3[6]. Per raggiungere questo obiettivo, il mondo deve ridurre il consumo di acqua dell'1,417% all'anno fino al 2030.

Pertanto, le aziende il cui consumo di acqua diminuisce in media di oltre l'1,417% all'anno possono essere ragionevolmente percepite come aderenti a un percorso globale in armonia con gli SDG. Al contrario, le aziende che non riducono, e in alcuni casi addirittura aumentano, il consumo di acqua, ostacolano il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Inoltre, per evitare di assegnare punteggi SDG positivi/negativi ad aziende che attualmente hanno un'impronta idrica elevata/bassa, fissiamo soglie sui livelli esistenti di consumo idrico e assegniamo punteggi positivi e negativi relativamente agli Obiettivi 6 e 15. Di conseguenza, circa il 20% delle aziende oggetto della valutazione riceve un punteggio negativo. In linea con il principio di Pareto, questo gruppo e' responsabile di circa l'80% del consumo totale di acqua da parte di tutte le societa' interessate. I dati utilizzati nella valutazione riflettono l'uso diretto di acqua da parte delle aziende durante le loro attivita', nonche' l'uso indiretto di acqua dolce associato alle pratiche commerciali a monte della catena di approvvigionamento. In questo modo, le aziende integrate verticalmente non vengono indebitamente penalizzate per un'impronta idrica elevata rispetto a quelle che hanno esternalizzato attivita' ad alta intensita' idrica ai fornitori. Per esempio, la produzione alimentare e' spesso ad alta intensita' idrica, anche se questo in genere non si riflette nell'uso dell'acqua da parte dei produttori alimentari a valle, poiche' la maggior parte del consumo di acqua avviene durante la produzione agricola a monte.

Prossimi passi: acque reflue Se i volumi di consumo idrico influiscono sulla quantita' di acqua dolce disponibile, lo scarico di acqua non trattata puo' influenzare la qualita' delle fonti naturali di acqua dolce. A causa della mancanza di informazioni da parte della societa' sulla qualita' dell'acqua di scarico, per il momento la nostra attenzione e' rivolta al consumo di acqua. Tuttavia monitoriamo attivamente nuove fonti di informazione per migliorare la nostra comprensione degli impatti sulla qualita' dell'acqua.

