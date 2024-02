Robeco: prospettive macroeconomiche e di politica monetaria - PAROLA AL MERCATO

di Martin van Vliet* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 feb - Una politica fiscale meno rigida del previsto e l'eccezionale tenuta del mercato del lavoro sono i fattori chiave dell'attuale scenario economico. Inoltre, una trasmissione piu' lenta del solito della politica monetaria piu' restrittiva e un tasso di risparmio piu' basso hanno contribuito a spiegare perche' la spesa dei consumatori statunitensi e l'economia in generale sono riusciti a evitare le avvisaglie di recessione annunciate dall'inversione della curva dei rendimenti nel 2023. In Europa e' stata evitata una "vera e propria" recessione grazie al sostegno fiscale all'energia e all'ulteriore ripresa del settore dei servizi, sebbene la crescita complessiva sia rimasta stagnante negli ultimi quattro trimestri.

In prospettiva, il consenso prevede che la crescita degli Stati Uniti attraversera' una fase di debolezza nel primo semestre del 2024, per poi riprendersi nel secondo semestre del 2024, come previsto anche per l'Europa. Noi siamo piu' cauti. Certo, la ripresa dei principali dati commerciali asiatici suggerisce che il settore manifatturiero globale potrebbe uscire dall'abisso, guidato dalla Cina. Inoltre, la spesa per i consumi in molti Paesi potrebbe ricevere un sostegno significativo dal miglioramento della dinamica dei salari reali, man mano che l'inflazione scende al di sotto della crescita dei salari.

La nostra preoccupazione e' che cio' non sia sufficiente a compensare il freno posto dall'ulteriore trasmissione dei precedenti rialzi dei tassi, dal passaggio a una politica fiscale restrittiva e il forte rallentamento della crescita dell'occupazione. Pertanto, riteniamo che sia prematuro concludere - come sembrano fare i mercati azionari - che un atterraggio morbido dovrebbe essere lo scenario di base per gli Stati Uniti. Sospettiamo che l'economia dell'Eurozona rimarra' in "surplus" piu' a lungo di quanto vede il consenso e potrebbe (ancora) cadere in recessione. Nel frattempo, gli eventi (geo)politici, tra cui le elezioni presidenziali statunitensi e le vittorie elettorali dell'estrema destra in Europa, potrebbero influenzare negativamente gli spiriti animali e rafforzare le preoccupazioni degli investitori sulla sostenibilita' del debito pubblico.

Prospettive sull'inflazione: intatta la tendenza ciclica al ribasso, l'andamento potrebbe rallentare Negli ultimi mesi la spinta al ribasso dell'inflazione core ha guadagnato terreno in molti mercati sviluppati ed emergenti, trainata dalla disinflazione dei beni. I tassi d'inflazione core anno su anno hanno cosi' recuperato la precedente flessione dei tassi headline, guidata dai prezzi dell'energia e dei generi alimentari. Sebbene si debbano prevedere ulteriori progressi nel 2024, il ritmo della disinflazione sembra destinato a rallentare nel breve termine.

Alla fine, prima che le banche centrali dichiarino rientrata l'emergenza inflazione, saranno necessari livelli piu' bassi di inflazione core e un ulteriore raffreddamento della crescita salariale, che si mantiene al di sopra dei livelli coerenti con un ritorno duraturo all'obiettivo di inflazione negli Stati Uniti e nell'Eurozona *Strategist Global Macro Team di Robeco.

