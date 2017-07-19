Robeco: lo strano caso del Dottor Equity e di Mr. HY-de - PAROLA AL MERCATO

di Mathieu Van Roon * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 dic - - Di norma le azioni e le obbligazioni high yield sono esposte agli stessi rischi - Le azioni dovrebbero beneficiare di una robusta crescita degli utili in un contesto macro positivo - Le obbligazioni high yield si confrontano con un aumento dello stress creditizio, uno squilibrio della domanda e spread estremamente ristretti Le diverse facce di quella che e' in genere la stessa operazione improntata alla propensione o all'avversione al rischio richiamano alla mente il racconto horror gotico 'Lo strano caso del Dottor Equity e di Mr. HY-de'. In questo racconto ottocentesco il mite scienziato Dottor Jekyll beve una pozione e si trasforma nel mostruoso Mr. Hyde. Entrambi sono lo stesso uomo, ma con lati molto diversi.

Avvicinandoci alla fine dell'anno e rivolgendo lo sguardo al 2026, notiamo una chiara biforcazione nei rischi di ribasso e di rialzo tra le asset class azionarie e affini.

Mentre di solito ci aspettiamo che le azioni e le obbligazioni high yield si trovino sullo stesso lato della medaglia del rischio/non rischio e che abbiano performance simili nelle stesse circostanze, nel 2026 temiamo che l'high yield possa mostrare il suo lato peggiore. Lo si potrebbe definire lo Strano caso del Dottor Equity e di Mr. HY-de. Per questo motivo, sovrappesiamo le azioni e sottopesiamo le obbligazioni high yield.

Una dicotomia sorprendente Riteniamo che la biforcazione sia da ricondurre ai fattori macroeconomici che si ripercuotono su ciascuna asset class e che si riveleranno positivi per il Dottor Equity e negativi per Mr. HY-de. Da un lato, i mercati azionari statunitensi ed europei e le grandi societa' investment grade sono piene di ottimismo, sostenute da utili robusti, da buyback aggressivi e dai guadagni di produttivita' promessi dall'IA.

Dall'altro lato, l'economia reale - specialmente negli Stati Uniti - e gli emittenti high yield indebitati sono oberati da fondamentali in peggioramento e da un aumento dei rischi macro.

Questa divergenza di prospettive per le due asset class e' sorprendente, poiche' storicamente i prezzi delle azioni e delle obbligazioni high yield hanno evidenziato una forte correlazione, dal momento che entrambi dipendono dalle aspettative sulla crescita dell'economia e delle imprese.

Nel 2026, pero', il contesto macro e il quadro tecnico per l'high yield potrebbero peggiorare, mentre le azioni hanno maggiori possibilita' di continuare a cavalcare l'onda della solidita' degli utili e dell'ottimismo tecnologico, analogamente a quanto accaduto durante gli ultimi sussulti della bolla tecnologica della fine degli anni '90.

Il Dottor Equity In questo contesto, le azioni statunitensi dovrebbero beneficiare di una solida crescita degli utili, che per l'S&P 500 si attesterebbe intorno al 14%, di cui la meta' proveniente da settori diversi da quello tecnologico. Anche le imprese dell'UE trarranno benefici dagli stimoli fiscali e dall'ampliamento della crescita al di fuori degli Stati Uniti. Si prevede che i guadagni di produttivita' legati all'IA si estenderanno ad altri settori, come la sanita' e le vendite al dettaglio, sostenendo cosi' il rally.

Le valutazioni sono attualmente elevate, ma grazie ai solidi fondamentali societari (margini, free cash flow, leva finanziaria contenuta) non si collocano su livelli estremi.

Infine, ma non da ultimo, i flussi verso l'azionario rimangono robusti e diversificati, grazie ai continui acquisti di azioni effettuati dagli investitori retail, passivi e istituzionali di tutto lo spettro.

* Portfolio Manager di Robeco.

red-

(RADIOCOR) 20-12-25 14:05:09 (0285) 5 NNNN