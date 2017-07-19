Robeco: lo strano caso del Dottor Equity e di Mr. HY-de - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 dic - Il Mr. HY-de Cio' contrasta nettamente con il mercato delle obbligazioni high yield. Mentre le prospettive per le azioni sono piuttosto ottimistiche, quelle per l'high yield sono molto piu' caute. Rispetto alle grandi societa' con rating investment grade, le imprese piu' piccole, con un rating piu' basso e una maggiore leva finanziaria risentono dell'irrigidimento dei criteri di concessione dei prestiti e dell'aumento dei tassi di rifinanziamento.

Il panorama macroeconomico, caratterizzato da una maggiore incertezza su politica, dazi, inflazione, e le perdite di posti di lavoro dovute all'IA peseranno verosimilmente sulla spesa per consumi, da cui questi tipi di aziende dipendono.

Dal lato dell'offerta, inoltre, si prevede un aumento netto delle emissioni dovuto agli investimenti legati all'IA, alle operazioni di M&A e ai rifinanziamenti, mentre e' probabile che gli afflussi non riescano a tenere il passo con i nuovi collocamenti. Le recenti preoccupazioni per l'aumento dello stress nel credito privato potrebbero ripercuotersi sui mercati high yield pubblici, soprattutto se gli shock impattanti su specifici settori (come la rivoluzione dell'IA nel campo del software) innescano un circolo vizioso, nel quale le obbligazioni con rating piu' basso, come le B o le CCC, sarebbero piu' vulnerabili.

Proprio come le azioni, le obbligazioni high yield presentano al momento valutazioni onerose, poiche' gli spread si aggirano intorno ai minimi storici.

Prospettive piu' rosee per le azioni Gli investitori non chiedono un premio particolarmente elevato per investire in obbligazioni high yield. Gli spread potrebbero diminuire ulteriormente, ma un tale restringimento sarebbe relativamente limitato. L'attrattiva di questa asset class risiede quindi soprattutto nel carry sostanzioso che si ottiene dal detenere queste obbligazioni.

Nel complesso, il rapporto tra rischio e rendimento e' molto piu' favorevole per le azioni che per l'high yield. Gli spread ristretti, l'aumento dell'offerta e il difficile contesto macro inducono a una maggiore cautela nei confronti dell'high yield, ma l'asset class puo' ancora offrire un carry interessante in futuro, soprattutto rispetto ad altri segmenti dell'obbligazionario.

Le azioni, invece, sono destinate a beneficiare di stimoli fiscali, utili basati sull'IA e flussi robusti, e presentano un maggior potenziale di rialzo. Ci schieriamo quindi con il 'Dottor Equity'.

