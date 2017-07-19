Robeco: la fragilita' sotto la superficie produrra' opportunita' nel 2026 - PAROLA AL MERCATO

di Colin Graham* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 gen - Quest'anno gli investitori dovranno essere selettivi, poiche' azionario e metalli potrebbero andare incontro a una correzione dopo una fase di grande euforia.

In questo primo trimestre del 2026 il panorama globale degli investimenti e' definito da un sorprendente paradosso. Il progresso tecnologico senza precedenti cela le fragilita' strutturali presenti nel resto dell'economia, come le spinte inflazionistiche e la debolezza del settore manifatturiero.

Mentre indici come l'S&P 500 si attestano sui massimi storici, il rally generalizzato seguito al cosiddetto Liberation Day dello scorso aprile, quando sono stati annunciati i dazi del presidente Trump, ha creato un mercato vulnerabile a un duro bagno di realta'.

Metalli sotto la lente Non sono solo i mercati azionari ad aver raggiunto nuovi massimi; anche il prezzo dell'oro ha toccato livelli record, superando i 4.000 dollari all'oncia, sulla scia delle continue turbolenze geopolitiche e della robusta domanda delle banche centrali, mentre l'argento ha registrato un'impennata poiche' l'offerta non e' sufficiente a soddisfare la futura domanda industriale.

I metalli preziosi hanno fornito diversificazione e rendimenti, ma il recente aumento dei prezzi dell'argento, saliti del 30% nel 2025, incarna l'attuale instabilita' del mercato. E' vero che la domanda industriale proveniente dai settori del solare e del 5G e' elevata, ma le quotazioni dell'argento si sono sganciate dai fondamentali.

Al contrario, l'oro si conferma una copertura di prim'ordine.

Secondo le proiezioni, la domanda delle banche centrali si manterra' su livelli quattro volte superiori a quelli precedenti il 2022, un fattore chiave da monitorare nel corso di quest'anno. L'interesse degli exchange-traded fund (ETF) per entrambi i metalli e' cresciuto notevolmente; il 22% delle 220.000 tonnellate estratte si trova in monete d'oro e in ETF basati sull'oro, che costituiscono posizioni maggiori di quelle delle banche centrali.

Quindi, l'andamento di questi metalli sara' dettato principalmente dagli interessi finanziari, e possiamo dunque aspettarci volatilita' e trading basato sui fattori tecnici.

*Head of Multi Asset & Equity Solutions di Robeco.

