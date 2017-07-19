Robeco: l'autosufficienza energetica nell'era degli shock - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 giu - Il dominio dell'energia da scisti negli Stati Uniti Gli Stati Uniti si sono orientati maggiormente verso lo sfruttamento dei propri combustibili fossili, sviluppando al contempo le tecnologie per l'energia pulita. Alla fine degli anni 2000, gli Usa hanno adottato una politica industriale mirata ad accrescere la propria autosufficienza energetica, dando il via al boom dell'estrazione di petrolio e gas da scisti (shale).

Successivamente la politica statunitense si e' concentrata sempre piu' sulla filiera dell'elettrificazione: produzione nazionale di componenti per l'energia pulita, modernizzazione della rete e resilienza della catena di approvvigionamento per lo stoccaggio energetico e l'elettronica di potenza.

Tuttavia, gran parte dei minerali critici necessari, tra cui terre rare raffinate, manganese e grafite naturale, e' importata principalmente dalla Cina, per cui la politica statunitense si e' focalizzata sulla produzione e sull'estrazione interna di questi minerali.

Un quadro contrastante nell'Ue Nel frattempo, l'Ue presenta una situazione contrastante in termini di opportunita', dovuto in parte all'avversione verso l'ulteriore sviluppo dei combustibili fossili e alla riduzione della capacita' nucleare. Benche' l'Ue possa rivendicare un aumento dell'efficienza energetica ben superiore a quello di Stati Uniti e Cina, l'economia rimane bloccata a meta' strada e i livelli di investimento riflettono tale posizione.

Questo e' il risultato della scelta di non sviluppare le risorse di scisto a causa di ostacoli burocratici, e di costruire, invece, un'economia dipendente dal gas d'importazione, un tempo economico, anziche' destinare capitali alle tecnologie rinnovabili e alla creazione di una rete elettrica integrata a livello di Eurozona.

Nel 2024, poco meno del 50% dell'elettricita' prodotta nell'Ue e' stata generata da fonti rinnovabili, anche se gran parte delle apparecchiature necessarie proveniva dall'estero; il 90% dei pannelli solari, in particolare, e' fornito dalla Cina.

'Una pericolosa dipendenza' L'Ue e' affetta da una pericolosa dipendenza nei confronti della Cina per l'approvvigionamento di minerali critici grezzi e raffinati, in quanto importa la maggior parte di terre rare, magnesio, cobalto e litio dalla Repubblica Popolare Cinese.

In sostanza, tuttavia, l'economia dell'Ue e' piu' resiliente agli shock energetici, pur essendo piu' vulnerabile alle carenze di gas naturale e di prodotti petroliferi raffinati.

La capacita' di stoccaggio dell'Ue per quanto concerne il gas naturale e' bassa, mentre la sua vulnerabilita' alle carenze di carburante per aeromobili e' elevata.

La decarbonizzazione puo' aiutare La risposta a lungo termine risiede nel diventare piu' efficienti dal punto di vista energetico per ridurre il fabbisogno complessivo, sia esso derivante dall'elettricita' che dai combustibili fossili.

L'efficienza dal lato della domanda e' una delle fonti piu' dirette di autosufficienza energetica, e sappiamo che tecnologie di elettrificazione come i veicoli elettrici e le pompe di calore possono essere da circa due a quattro volte piu' efficienti dal punto di vista energetico rispetto alle loro alternative fossili in termini di usi finali.

Per le economie importatrici di energia, questo guadagno di efficienza e' strategicamente rilevante: riducendo il fabbisogno di energia primaria si rafforza la resilienza delle economie agli shock legati all'energia importata.

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