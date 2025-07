Robeco: l'ascesa dei buyback segna il declino dei dividendi - PAROLA AL MERCATO

di Peter van der Welle* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 lug - Il valore dei riacquisti di azioni ('buyback') e' aumentato fino a raggiungere 1.000 miliardi di dollari all'anno negli Stati Uniti dal 2021, con il duplice scopo di evitare la necessita' di distribuire regolarmente liquidita' attraverso i dividendi e di aumentare al contempo in via artificiale gli utili per azione e il prezzo delle azioni stesse. Inoltre, in alcune giurisdizioni i buyback godono di vantaggi fiscali.

I dividendi annuali, corrisposti in percentuale delle partecipazioni azionarie, sono da secoli il mezzo piu' tradizionale per distribuire i profitti di una societa' agli azionisti; il primo pagamento noto e' stato effettuato dalla Compagnia olandese delle Indie orientali nel 1602. I dividendi sono spesso considerati un simbolo dello stato di salute di un'azienda, mentre i tagli delle distribuzioni segnalano che un'impresa stenta a generare profitti, e sono ritenuti inflessibili.

A livello strutturale, dal 2008 le imprese hanno in genere dimostrato una crescente preferenza per i riacquisti di azioni proprie. Cio' e' dovuto in parte al fatto che i programmi di buyback sono piu' flessibili e spesso hanno tempistiche definite. Inoltre, esercitano minore pressione sui team manageriali in termini di incertezza associata ad altre opzioni come l'investimento o le operazioni di M&A.

In genere le quotazioni azionarie scendono bruscamente in seguito a una riduzione dei dividendi, quindi le aziende sono meno disposte a incrementarli dopo periodi di utili sostanziosi.

Il rapporto tra dividendi e riacquisti di azioni puo' dipendere dai regimi fiscali dei singoli paesi. Negli Stati Uniti, i buyback sono generalmente considerati piu' efficienti dal punto di vista fiscale rispetto ai dividendi per il modo in cui sono tassati.

Variazioni regionali Al di fuori degli Stati Uniti, i riacquisti di azioni sono diventati piu' frequenti anche in Giappone e in Europa. In Giappone hanno subito un'accelerazione dopo che la Borsa di Tokyo ha annunciato, nel marzo 2023, che le societa' avrebbero dovuto adoperarsi per migliorare il ritorno di capitale agli azionisti, con un conseguente aumento del payout ratio medio dal 57,1% nel 2023 al 67,4% nel 2024.

Le piu' modeste valutazioni europee hanno sostenuto la crescita dei programmi di buyback in Europa. Se le imprese europee ritengono che le loro quotazioni azionarie siano strutturalmente scontate rispetto ad altre regioni, potrebbe essere sensato dal loro punto di vista continuare a destinare la liquidita' in eccesso ai riacquisti di azioni.

Per il momento i riacquisti si sono concentrati nelle banche e nelle imprese energetiche, ma e' possibile che queste operazioni comincino a diffondersi in altri settori, poiche' notiamo un approccio piu' disciplinato all'allocazione del capitale in Europa.

Un bel cambiamento nel 'Big Beautiful Bill' Nel frattempo, gli investitori hanno tirato un sospiro di sollievo per l'eliminazione dal 'Big Beautiful Bill' della ritenuta alla fonte sui dividendi pagati agli investitori esteri. I membri del Congresso degli Stati Uniti si sono opposti all'idea, temendo che avrebbe incentivato ulteriori deflussi di capitali dal Paese qualora fosse stata approvata.

Dopo la 'strumentalizzazione' del dollaro all'inizio della guerra in Ucraina e la politica tariffaria aggressiva di Trump, l'eccezionalismo statunitense e' piu' che mai sotto i riflettori.

Alcuni investitori hanno gia' cominciato a 'votare con i piedi', come evidenziato dalla diminuzione degli investimenti diretti esteri negli Stati Uniti e dal calo del numero di investitori stranieri che detengono titoli azionari USA.

L'abrogazione piuttosto improvvisa di questa cosiddetta 'revenge tax' sottolinea l'importanza per gli investitori di non reagire scompostamente alle proposte politiche iniziali di Trump, dal momento che queste tendono ad essere annacquate o eliminate.

Dividendi e cedole obbligazionarie Con la minaccia della tassa alla fonte ormai scongiurata, e' probabile che gli investitori continuino a spostarsi dai rendimenti obbligazionari verso le fonti di reddito regolari ancora offerte dai dividendi. Mentre i dividendi tendono a salire costantemente, i rendimenti obbligazionari sono scesi a causa della riduzione dei tassi di interesse.

Gli investitori alla ricerca di pagamenti regolari in contanti (come i pensionati) considerano interessanti sia le cedole obbligazionarie che i dividendi. Dal momento che i tassi d'interesse e le aspettative su questi ultimi hanno iniziato a scendere, osserviamo una migrazione dal reddito obbligazionario a quello azionario, come dimostrato dai flussi di fondi negli ultimi 18 mesi.

In questa fase del ciclo di mercato, le strategie di reddito alternative, come l'uso di covered call per trarre vantaggio dai futuri aumenti dei prezzi, cominciano a sembrare piu' interessanti. Nei periodi di maggiore volatilita', e a fronte di premi sufficientemente appetibili, cercheremo opportunita' tattiche per vendere opzioni call nell'ambito delle nostre strategie di reddito. Se da un lato questo approccio riduce il potenziale di rialzo, dall'altro puo' incrementare il reddito, offrire distribuzioni piu' stabili e fornire una certa protezione dai ribassi.

*Strategist di Robeco "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 20-07-25 10:56:27 (0139) 5 NNNN