Risparmio: Zanettin (FI), lavoriamo perche' sia strumento di crescita e inclusione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 ott - "La Giornata del risparmio e' anche la giornata dei principi etici nell'economia, nello spirito dell'articolo 47 della Costituzione che tutela ed incoraggia il risparmio. A tali valori stiamo ispirando il lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario ed assicurativo". Cosi' il senatore di Forza Italia e presidente della commissione Banche, Pierantonio Zanettin, a margine della Giornata del risparmio organizzata dall'Acri.

"Per questo continueremo ad insistere sull'educazione finanziaria della popolazione, sulla necessita' della stabilita' dei mercati e sull'innovazione digitale, che pero' non deve andare a scapito delle famiglie culturalmente piu' fragili. Solo cosi' il risparmio si potra' tradurre in crescita collettiva e strumento di inclusione sociale".

