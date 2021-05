Risparmio: ricerca, 52% italiani sceglie il 'fai da te', casa al top desideri

Emerge dal rapporto Euromedia Research - Banca Mediolanum (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 mag - Gli italiani mostrano interesse per il mondo della finanza e dell'economia (58,3%), tuttavia permane la preoccupazione post-Covid. E' quanto emerge dal Rapporto Euromedia Research - Banca Mediolanum 'Gli italiani: risparmio e investimenti' presentato nel corso del Mediolanum Market Forum. Nel dettaglio, il 69% degli intervistati crede che la situazione economica finanziaria e lavorativa del Paese sara' peggiore a fine emergenza sanitaria. Cio' nonostante, la percentuale di chi si dichiara preoccupato per il peggioramento economico nazionale (57,4%) scende, se si considerano ripercussioni a livello personale o familiare (27,8%). Rispetto all'influenza del Pnrr sulla propria situazione economica, solo il 21,6% si aspetta effetti positivi. Il 52% dichiara di scegliere il 'fai da te' nella gestione dei risparmi, ma di fondo "manca una conoscenza adeguata e una sana consulenza ed educazione finanziaria". La casa rimane in cima alla lista dei desideri e gli italiani si confermato un popolo di risparmiatori, prudenti e conservatori, prevalentemente lasciando i soldi sui conti correnti per eventuali imprevisti. Il rapporto delinea tra l'altro l'identikit del profilo del risparmiatore italiano: prudente, attento, cauto e parsimonioso, cosi' si descrivono gli italiani. Il 59,1% risparmia fino a 500 euro al mese per gli imprevisti. Il 52% del campione dichiara di non avvalersi di nessun intermediario, mentre il 39,2% investe in azioni, fondi o prodotti finanziari, prevalentemente come forma di protezione per il proprio futuro e per quello dei propri figli.

Enr-

(RADIOCOR) 27-05-21 14:27:19 (0393) 5 NNNN