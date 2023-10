Risparmio: Profumo, i giovani non possono permetterselo, serve fisco agevolato -2

In Italia tutti si adoperino per sussidiarieta' generazionale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 ott - L'analisi di Profumo, alla sua ultima Giornata Mondiale del Risparmio da presidente dell'Acri, ha il punto focale sui giovani. "Le nuove generazioni sono chiamate a decisioni responsabili in merito al loro futuro personale e del Paese" ma bisogna considerare le condizioni di partenza: il fardello del debito pubblico. "I soli interessi passivi sul debito che l'Italia paga ogni anno stanno superando la soglia dei 100 miliardi, piu' di quanto lo Stato spende per l'istruzione. Una cifra che quasi eguaglia quella complessiva per le politiche sociali e che equivale al 10% della spesa pubblica totale. Il quarto debito pubblico al mondo in rapporto al Pil ricade sui giovani italiani di oggi che dovranno contribuire a pagarne gli interessi per tutto il corso della loro vita.

C'e' "un tema di coesione generazione immenso in Italia aggiunge Profumo. "Dalle generazioni che li hanno preceduti, i giovani non vogliono assistenza, ne' sostegni, ne' scorciatoie: vogliono l'opportunita' di 'giocarsela' alla pari, vogliono vedere riconosciuti i loro diritti". Lo sancisce la Costituzione avere "le stesse opportunita' di chi ci ha preceduti: un sistema d'istruzione accessibile e di qualita', alloggi studenteschi, contratti e salari dignitosi, welfare, pari opportunita'".

Soprattutto - prosegue il presidente dell'Acri - "le nuove generazioni hanno il diritto di essere interpellate e ascoltate in merito alle scelte che le riguardano, senza condiscendenza o paternalismi, ma con la consapevolezza che stiamo costruendo il Paese in cui vivranno loro. Per questo e' necessario che si inizi, a tutti i livelli, a realizzare forme di sussidiarieta' generazionale, in cui tutte le articolazioni della societa' - Istituzioni, Imprese, Terzo settore e corpi intermedi - si aprano a una condivisione delle responsabilita' e delle decisioni. Su questa strada si sono avviate da tempo le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di Risparmio, che, in un'ottica di sussidiarieta' orizzontale, stanno diffondendo tante piccole sperimentazioni che hanno i giovani al centro e restituiscono loro il protagonismo che gli spetta".

