Rinnovabili: a gruppo Whysol finanziamento di 319 mln da Cdp e 5 banche
Per 2 impianti stoccaggio e 4 agrivoltaici nel Mezzogiorno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - Whysol Renewables, piattaforma attiva nelle rinnovabili e della transizione energetica, ha sottoscritto un finanziamento green da 319 milioni di euro con un pool di istituti composto da Cassa Depositi e Prestiti e cinque banche (Bnp Paribas, Credit Agricole, Ing, Intesa Sanpaolo e Unicredit).
Il finanziamento - si legge in una nota - consentira' a Whysol ION Holding di sostenere un importante piano di crescita nel Mezzogiorno, attraverso la realizzazione di 2 impianti di stoccaggio energetico a batteria e di 4 impianti agrivoltaici in Puglia, Sardegna e Campania, per una capacita' complessiva di circa 328 MW.
"Il finanziamento rappresenta una delle iniziative piu' avanzate nel panorama energetico nazionale, grazie alla combinazione di impianti agrivoltaici e sistemi di accumulo di nuova generazione, una configurazione ancora rara in Italia per dimensione e struttura", riporta la nota.
fon.
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(RADIOCOR) 26-03-26 10:26:43 (0248)ENE 5 NNNN
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Unicredit
|61,32
|-1,75
|11.37.30
|60,98
|61,97
|61,97
|Credit Agricole
|16,05
|-5,31
|11.36.27
|16,05
|16,245
|16,245
|Intesa Sanpaolo
|5,104
|-1,22
|11.37.36
|5,072
|5,132
|5,104