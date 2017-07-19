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            Rinnovabili: a gruppo Whysol finanziamento di 319 mln da Cdp e 5 banche

            Per 2 impianti stoccaggio e 4 agrivoltaici nel Mezzogiorno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - Whysol Renewables, piattaforma attiva nelle rinnovabili e della transizione energetica, ha sottoscritto un finanziamento green da 319 milioni di euro con un pool di istituti composto da Cassa Depositi e Prestiti e cinque banche (Bnp Paribas, Credit Agricole, Ing, Intesa Sanpaolo e Unicredit).

            Il finanziamento - si legge in una nota - consentira' a Whysol ION Holding di sostenere un importante piano di crescita nel Mezzogiorno, attraverso la realizzazione di 2 impianti di stoccaggio energetico a batteria e di 4 impianti agrivoltaici in Puglia, Sardegna e Campania, per una capacita' complessiva di circa 328 MW.

            "Il finanziamento rappresenta una delle iniziative piu' avanzate nel panorama energetico nazionale, grazie alla combinazione di impianti agrivoltaici e sistemi di accumulo di nuova generazione, una configurazione ancora rara in Italia per dimensione e struttura", riporta la nota.

            fon.

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            (RADIOCOR) 26-03-26 10:26:43 (0248)ENE 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Unicredit 61,32 -1,75 11.37.30 60,98 61,97 61,97
            Credit Agricole 16,05 -5,31 11.36.27 16,05 16,245 16,245
            Intesa Sanpaolo 5,104 -1,22 11.37.36 5,072 5,132 5,104


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