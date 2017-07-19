Rinnovabili: a gruppo Whysol finanziamento di 319 mln da Cdp e 5 banche

Per 2 impianti stoccaggio e 4 agrivoltaici nel Mezzogiorno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - Whysol Renewables, piattaforma attiva nelle rinnovabili e della transizione energetica, ha sottoscritto un finanziamento green da 319 milioni di euro con un pool di istituti composto da Cassa Depositi e Prestiti e cinque banche (Bnp Paribas, Credit Agricole, Ing, Intesa Sanpaolo e Unicredit).

Il finanziamento - si legge in una nota - consentira' a Whysol ION Holding di sostenere un importante piano di crescita nel Mezzogiorno, attraverso la realizzazione di 2 impianti di stoccaggio energetico a batteria e di 4 impianti agrivoltaici in Puglia, Sardegna e Campania, per una capacita' complessiva di circa 328 MW.

"Il finanziamento rappresenta una delle iniziative piu' avanzate nel panorama energetico nazionale, grazie alla combinazione di impianti agrivoltaici e sistemi di accumulo di nuova generazione, una configurazione ancora rara in Italia per dimensione e struttura", riporta la nota.

fon.

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