Richemont: via direttore risorse umane dopo attacchi su remunerazione dirigenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 giu - Il gruppo svizzero del lusso Richemont, proprietario di Cartier, ha annunciato che Sophie Guieysse, direttore delle risorse umane, lascera' "con effetto immediato". Non partecipera' neanche al consiglio di amministrazione, di cui e' membro dal 2018, alla prossima riunione che si terra' a settembre. La decisione arriva dopo la pubblicazione di articoli sulla stampa svizzera che riferiscono di proteste dei dipendenti a fronte della politica di remunerazione dei dirigenti, proprio nel momento in cui il gruppo sta utilizzando gli ammortizzatori sociali per i lavoratori. Guieysse ha iniziato la sua carriera nel pubblico, lavorando in diversi ministeri, prima di entrare nel gruppo francese LVMH, numero uno al mondo del lusso, nel 1997, poi nel 2005 nel gruppo Canal+; ha assunto l'incarico di direttore delle risorse umane di Richemont nel 2017.

bab

(RADIOCOR) 12-06-20 09:38:02 (0151) 5 NNNN