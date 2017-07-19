Rheinmetall: cede a fondo monegasco Aequita divisione automotive per 350 mln

Operazione completata nel quarto trimestre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 giu - Rheinmetall, il gruppo tedesco attivo nella difesa, ha annunciato la cessione delle sue attivita' automobilistiche in difficolta' per 350 milioni di euro al fondo d'investimento di Monaco Aequita, con l'obiettivo di focalizzarsi sul business della difesa, in forte espansione nel contesto del riarmo europeo. Le due parti hanno firmato un contratto di acquisizione che, secondo Rheinmetall, 'apre la strada al futuro dell'ex divisione Power Systems sotto una nuova guida'. L'operazione dovrebbe essere completata nel quarto trimestre del 2026, subordinatamente all'approvazione delle autorita' regolatorie. 'Ci concentriamo sulle attivita' ad alto margine con clienti militari, dove disponiamo di eccellenti prospettive di crescita', ha dichiarato Armin Papperger, presidente del consiglio di gestione del gruppo. Dal canto suo Aequita ha dichiarato di voler mantenere tutti i circa 6.250 dipendenti nel mondo della divisione civile acquisita da Rheinmetall. Il fondo gestisce un portafoglio di asset superiore a 10 miliardi di euro, attivo nei settori automotive, chimico e industriale.

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(RADIOCOR) 03-06-26 17:21:47 (0532) 5 NNNN