Rfi (Gruppo Fs): quattro gare da 360 mln per riqualificare oltre 50 stazioni

Anche con fondi Pnrr (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 giu - Rfi (Gruppo Fs) comunica in una nota la pubblicazione di quattro gare per oltre 360 milioni di euro, finanziate anche con i fondi Pnrr, finalizzate alla riqualificazione e il rilancio di oltre 50 stazioni. "In particolare - segnala la nota - e' stata pubblicata una gara dal valore di circa 295 milioni di euro, finanziata anche con fondi Pnrr, per opere di manutenzione straordinaria in oltre 30 stazioni. A questa si aggiunge una seconda gara in corso per la realizzazione della nuova fermata di Tolentino Campus lungo la linea ferroviaria Civitanova Marche - Albacina, dal valore di oltre tre milioni di euro". Sempre nel mese di giugno, ricorda Rfi, sono state, inoltre, aggiudicate due gare dal valore complessivo di oltre 65 milioni di euro, anch'esse finanziate parzialmente da fondi Pnrr, per opere di manutenzione straordinaria, riqualificazione, efficientamento energetico del fabbricato viaggiatori e delle aree esterne in stazioni ferroviarie distribuite su tutto il territorio nazionale.

