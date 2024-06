Reway Group: nuove commesse per controllata Gema per 48,4 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 giu - Reway Group, operatore nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, comunica l'aggiudicazione da parte della controllata Gema, attiva nel settore della manutenzione di infrastrutture e opere civili nel settore ferroviario, di tre nuove commesse in ambito ferroviario.

Il valore complessivo dei contratti, assegnati da Rete Ferroviaria Italiana a Gema ammonta a circa 48,4 milioni di euro.

Nel dettaglio, la prima commessa riguarda la manutenzione straordinaria di vari fabbricati ferroviari di Rfi localizzati in Lazio e Sardegna. Gema e' capofila di un'Ati con una quota del 28%, per un importo di pertinenza di oltre 29 milioni di euro. Gema e' inoltre capogruppo, con una quota del 46%, di un'Ati per la progettazione e l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di alcune opere civili di Rfi situate a Roma. I lavori, del valore di circa 14,7 milioni di euro per Gema, saranno avviati a partire da settembre 2024 e termineranno dopo circa 18 mesi. La societa' controllata da Reway Group e' inoltre parte, con una quota del 16,6% per un importo di pertinenza di 4,7 milioni, del raggruppamento temporaneo di imprese che si e' aggiudicato i lavori per il raddoppio della linea Valle Aurelia - Vigna Clara.

Con queste nuove commesse acquisite salgono a 132,4 milioni di euro i contratti aggiudicati da Gema sotto la gestione di Reway Group e portano il portafoglio ordini complessivo del Gruppo, al lordo della quota fatturata nel secondo trimestre 2024, a circa 983 milioni di euro.

Com-Sim

(RADIOCOR) 04-06-24 12:59:13 (0333) 5 NNNN