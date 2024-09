Reway: firma accordo per acquisizione controllo Vega Engineering

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 set - Reway Group, societa' toscana attiva nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali nonche' nella manutenzione della rete ferroviaria, ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione del 60% di Vega Engineering, societa' di ingegneria che ha nel proprio core business la progettazione ingegneristica di infrastrutture stradali e ferroviarie. L'accordo prevede l'impegno di Reway Group ad acquistare il 100% di Vega in due tranche. La prima prevede l'acquisto del 60% del capitale sociale di Vega Engineering entro il prossimo 30 novembre per un controvalore di 3,6 milioni in parte cash (1,8 milioni) e in parte con un aumento di capitale riservato agli azionisti di Vega Engineering. La seconda tranche, per l'acquisto del residuo 40% del capitale avverra' mediante l'esercizio, a partire dall'approvazione del bilancio 2026 di Vega e fino al 30 settembre 2027, di un'opzione put and call, per un controvalore che sara' determinato rispetto all'Ebitda medio degli esercizi '24-'25 e '26 di Vega Engineering. L'acquisizione "rappresenta un nuovo importante traguardo raggiunto da Reway Group che, grazie a questa operazione, aggiunge la fase di progettazione al gia' ampio pacchetto di servizi che e' in grado di offrire nel settore dell'ammodernamento delle reti stradali, autostradali e ferroviarie" dichiara Paolo Luccini, presidente e amministratore delegato di Reway Group.

