Retex: bond da 10 mln da Cdp, Finlombarda, Solven, Veneto Sviluppo e Banca Finint

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 29 lug - Cassa Depositi e Prestiti, Finlombarda, societa' finanziaria della Regione Lombardia, Veneto Sviluppo, insieme a Solven, alle BCC associate al Fondo Veneto Minibond e a Banca Finint, annunciano la finalizzazione di un'operazione di bond da 10 milioni di euro complessivi a favore di Retex, tech-company specializzata nella fornitura di servizi IT per il mondo retail. Una parte delle risorse verra' inoltre utilizzata per completare l'acquisizione della societa' controllata veneta Venistar, operante da 15 anni nella fornitura di soluzioni specialistiche per gli operatori della moda e del lusso, dopo l'acquisizione della prima tranche avvenuta nel 2020.

Nel dettaglio, l'operazione e' costituita da due prestiti obbligazionari, emessi contestualmente, pari a: 5 milioni di euro sottoscritti da CDP e Finlombarda nell'ambito di Elite Basket Bond Lombardia, il programma da complessivi 100 milioni di euro che le due istituzioni finanziarie, insieme a Banca Finint, hanno lanciato per supportare i piani di sviluppo in Italia e all'estero delle imprese lombarde. Altri 5 milioni di euro sono stati sottoscritti da Veneto Sviluppo, Fondo Pensione Solidarieta' Veneto, Finlombarda, Consultinvest SGR e Neafidi.

Il Gruppo Retex, fondato a Milano nel 2010, promuove fin dalla sua nascita l'innovazione tecnologica e organizzativa del retail con soluzioni e servizi all'avanguardia per lo store fisico e digitale. Avvalendosi di un team di oltre 300 collaboratori, Retex ha chiuso l'esercizio 2020 con ricavi consolidati pro-forma superiori a 40 milioni di Euro e con un ebitda margin del 10,5% grazie in particolare alle strategie di crescita per linee esterne che negli ultimi mesi hanno portato all'acquisizione di Venistar S.r.l. (nel Febbraio 2020), Lem Itc S.r.l. (nel gennaio 2021) e di Atoms (nel maggio 2021).

