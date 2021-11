Retelit: Protto, nuovi modelli, rotte e punti di approdo per business dei cavi

Anche i Governi si adoperino per sicurezza infrastrutture (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 nov - Per il business dei cavi sottomarini si fanno strada nuovi modelli, nascono nuove rotte e nuovi punti di approdo. A tracciare una panoramica di un settore con sempre piu' importanti risvolti economici e geopolitici e' Federico Protto, ad di Retelit, uno dei protagonisti italiani nel campo. In un'economia, come quella di cavi e data center rimodellata radicalmente dagli Hyperscaler tipo Google e Facebook, l'Italia puo' avere "un ruolo fondamentale" grazie alla sua posizione geografica. La Sicilia, Bari e la Liguria rappresentano, secondo l'ad del gruppo italiano, "i principali punti di approdo". Un apporto importante, per fronteggiare sabotaggi e spionaggio, va svolto dai Governi che assieme agli operatori, chiarisce il manager, devono assicurare che le infrastrutture critiche vengano messe al sicuro e monitorate.

