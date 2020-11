Retelit: nei 9 mesi ricavi balzano a 109 mln, utile cala a 3,6 milioni

Mol sale a 32,mln (+38%), confermata guidance 2020 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 nov - Il cda di Retelit ha approvato i conti dei nove mesi che vedono ricavi a 109,1 milioni (dai 59 milioni dell'anno scorso), un Ebitda di 32,7 milioni (+38%), un Ebit stabile pari a 7,6 milioni e un utile netto in calo a 3,6 milioni (da 6,8 milioni) che sconta maggiori oneri finanziari per circa 3 milioni. La posizione finanziaria netta e' negativa per 138,8 milioni (dai -72,4 milioni del 30 giugno e dai +3,3 milioni di fine 2019) e a seguito delle acquisizioni realizzate dal gruppo tlc. Al proposito si fa notare che "prosegue l'integrazione con Gruppo PA ed e' stata avviata quella con Brennercom, la cui completa attuazione e' prevista entro il primo trimestre del 2021" dopo il closing realizzato nei mesi scorsi. Vengono inoltre confermate le guidance 2020 - sottolinea una nota - su ricavi, Ebitda e flussi di cassa e rivista al ribasso quella sugli investimenti, tra 28-33 milioni a 24-26 milioni.

'Siamo soddisfatti deirisultati ottenuti nel periodo -ha sottolineato Federico Protto, ad di Retelit - conseguiti in un contesto di mercato sfidante. Le risultanze al 30 settembre 2020 del Gruppo Retelit non sono comparabili con quelle al 30 settembre 2019 per la sopravvenuta variazione del perimetro di consolidamento dovuta alle integrazioni di Gruppo PA e parzialmente di Brennercom, ma in termini paragonabili tutti i principali indicatori sono in crescita.

A livello strategico, Retelit si sta strutturando come un gruppo completo, dotato di una infrastruttura capillare sia in Italia sia nel mondo, ricordo i 16.000 km di rete in fibra ottica e i 19 Data Center, e capace anche di offrire un'ampia gamma di servizi e applicativi IT".

com-che

