Retelit: Alvarez, piano da 400 milioni per investire in rete e data center

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 dic - 'Guardiamo ai prossimi anni con forte ottimismo: l'Italia ha l'opportunita' concreta di recuperare una posizione di leadership nell'economia digitale europea, soprattutto grazie all'accelerazione dell'intelligenza artificiale" . Lo dichiara Jorge A'lvarez, ceo di Retelit, intervenendo all'evento "Telco per l'Italia" a Roma.

"La domanda di capacita' computazionale, connettivita' avanzata ed energia per alimentare i data center sta crescendo a ritmi senza precedenti', continua A'lvarez, 'e Retelit intende essere un abilitatore strategico di questa trasformazione. Per questo abbiamo messo in campo un piano di investimenti pluriennale da circa 400 milioni di euro, destinato all'espansione della nostra rete in fibra, al potenziamento dei data center e allo sviluppo di architetture integrate pensate per supportare i carichi generati dall'AI'.

La prossimita' alle imprese "e' un asset chiave in un Paese con una filiera industriale cosi' articolata: vogliamo offrire infrastrutture affidabili, resilienti e pronte alle sfide di questa nuova fase tecnologica. Il mercato del B2B nel quale operiamo e' positivo e l'Italia, che e' al centro del Mediterraneo, e' un Paese strategico nel quale investire.

Come Retelit intendiamo contribuire in modo concreto a questa traiettoria, mettendo a disposizione del sistema Paese le capacita' digitali necessarie per competere su scala globale", conclude A'lvarez.

Sim

(RADIOCOR) 03-12-25 15:55:57 (0562) 5 NNNN