Resilco: chiude round da 5 milioni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - Coinvolto anche il Fondo Parallelo LV 360, partecipato da Lombardia Venture, iniziativa di Regione Lombardia finanziata con fondi europei del Pr Fesr 21-27 e gestita da Finlombarda, che sostiene la crescita e lo sviluppo delle startup lombarde con forte potenziale di innovazione tecnologica. Resilco utilizzera' i capitali raccolti per sostenere la propria crescita sul mercato, costruire il primo impianto mobile nel 2026 e, nel 2027, il primo impianto industriale in Italia per il recupero e la trasformazione di alcune tipologie di rifiuti industriali in materie prime secondarie utilizzabili in settori come quello delle costruzioni, con annesso stoccaggio di CO2. Il round ha visto anche la partecipazione di Tech4Planet, Polo nazionale di trasferimento tecnologico promosso da Cdp Venture Capital sgr per la sostenibilita' ambientale. Questo round segue quello da 1,2 milioni di euro del 2023, che era stato guidato da Tech4Planet con la partecipazione del socio Fecs Technology srl.

