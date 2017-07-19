Res: Regione Molise finanzia progetto radiografia muonica per landfill mining

Progetto con Universita' Federico II (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 gen - Recupero Etico Sostenibile (Res), societa' che opera da oltre 30 anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilita' ambientale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che la Regione Molise ha concesso un contributo di 527 mila euro e all'Universita' degli Studi di Napoli 'Federico II' di 397 mila euro per la realizzazione del programma di investimenti per il progetto denominato "La radiografia muonica per il landfill mining". Res, indica una nota, in collaborazione con il Dipartimento di Fisica "Ettore Pancini" dell'Universita' degli Studi di Napoli 'Federico II' (Unina) e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), ha lanciato il progetto di ricerca e sviluppo denominato "La radiografia muonica per il landfill mining". Questo programma, della durata prevista di 24 mesi, si inquadra nell'ambito del Programma Regionale Molise Fesr FSE+ 2021-2027.

. A fronte di un investimento complessivo (tra i due partner) di 1,247 milioni, il programma prevede agevolazioni pari a 924 mila come contributo a fondo perduto per lo sviluppo delle attivita' di Ricerca e sviluppo sperimentale. Con questo intervento, la Regione Molise conferma l'impegno a favore dell'innovazione tecnologica e del trasferimento tecnologico attraverso progetti di ricerca e sviluppo, mediante la valorizzazione delle competenze presenti sul territorio, in un'area strategica per il rilancio produttivo del Paese.

