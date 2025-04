Res: ok Invitalia per rilancio area industriale in Molise per riciclo telai auto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 apr - Res ha ricevuto l'ammissione ai benefici relativi al rilancio aree di crisi industriale da parte di Invitalia, per la realizzazione di un Programma di Investimento Produttivo, finalizzato alla realizzazione di una nuova unita' produttiva destinata al trattamento in linea dei telai di autoveicoli dismessi, da localizzare nel Comune di Pozzilli (Isernia, in Molise), in localita' Camerelle SNC. Lo comunica la societa' in una nota, specificando che, con un investimento di circa 2,5 milioni di euro e l'impiego di 22 nuove risorse, il piano prevede il recupero delle materie partendo dai telai di autoveicoli. In particolare, lo smontaggio avverra' sottraendo le componenti che possono arrecare danno all'ambiente (batterie, lubrificanti, combustibili residuali) per arrivare, mediante sistemi robot e cobot, al disassemblaggio delle singole parti dell'autoveicolo destinando all'Upcycling le componenti plastiche. Il termine per la realizzazione del programma e' fissato in 36 mesi dalla data di stipula dei contratti di concessione delle agevolazioni, ferma la facolta' per Invitalia di concedere una proroga non superiore a dodici mesi sulla base di motivata richiesta presentata dalla societa'. Come specificato in una nota Res dovra' garantire la copertura finanziaria del programma per un importo non inferiore a 985mila euro. A fronte delle spese di investimento ritenute complessivamente ammissibili, le agevolazioni concedibili ammontano a 1.517.208,59 euro.

