Res: balza a 5,3 mln utile netto 2024, +53,5% a 31,7 mln valore produzione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mar - Res (Recupero etico sostenibile) ha chiuso il 2024 con un utile netto consolidato di 5,3 milioni di euro, piu' che raddoppiato dai 2 milioni di un anno prima (+159,5%). Il valore della produzione e' salito del 53,5% a 31,7 milioni di euro da 20,7 mln del 2023. Come specificato in una nota, l'aumento e' riconducibile principalmente a un aumento dei ricavi caratteristici (+45,5%) relativi all'attivita' di trattamento dei rifiuti presso gli impianti della societa'. L'Ebitda adjusted si e' attestato a 11,2 milioni (nel 2023 4,6 milioni, +121%) con un margine del 35,2% (22,5% nel 2023).

L'utile netto adjusted di gruppo e' stato di 6,3 milioni rispetto a un utile netto adjusted realizzato nel 2023 di 2,7 milioni (+133%). Il cda proporra' all'assemblea dei soci la distribuzione di un dividendo di 0,14 euro per azione, per un importo complessivo di circa 1,78 milioni di euro.

'Il 2024 e' stato un anno di grandi sfide per la nostra azienda, sia da un punto di vista strategico, con la firma dei contratti con BlueAlp per la realizzazione dell'impianto di riciclo chimico delle plastiche poliolefiniche, e poi con Shell Chemicals Europe per la vendita dell'intera quantita' di olio di pirolisi che verra' prodotto nel nostro futuro impianto, che operativo, con l'entrata in funzione dell'impianto di selezione spinta e di lavaggio e granulazione delle plastiche nel nostro sito di Pettoranello del Molise. Progetti questi non piu' solo di rilevanza nazionale ma europea', ha dichiarato Antonio Lucio Valerio, amministratore delegato di Res, indicando che 'questo si aggiunge l'inizio dei lavori per la realizzazione di una linea di produzione di idrogeno da fonti rinnovabili e il sempre maggior focus posto sulle attivita' di ricerca e sviluppo finalizzate ad ottimizzare i nostri processi aziendali e a trasformare il rifiuto in vera risorsa. I risultati economico-finanziari sono poi stati il giusto riconoscimento ai nostri sforzi e hanno premiato la costante spinta verso l'innovazione'.

