Res: +41,1% a 2 mln utile netto 2023, +15,4% a 20,7 mln valore produzione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mar - Il primo trimestre 2024 ha registrato un fatturato di 6,5 milioni di euro (4,7 milioni nel 2023, +39,5%) e un Ebitda Adjusted di 2,3 milioni (1,0 milioni nel 2023, +120%). Vengono pertanto confermati gli obiettivi 2024, gia' condivisi in fase di Ipo, che prevedevano un fatturato attorno a 28 milioni e un Ebitda Adjusted di circa 11 milioni. E' confermato l'obiettivo 2026 di fatturato in un range tra 37 milioni e 40 milioni e un Ebitda Margin Adjusted in linea con l'obiettivo 2024. Il consiglio di amministrazione di Res spa proporra' agli azionisti di destinare come segue l'utile di esercizio di 2.213.457 euro: 761.954 euro da destinare a dividendo (0,06 euro per azione); 1.451.504 euro da riportare al successivo esercizio.

'Il 2023 e' stato un anno entusiasmante per la nostra azienda, caratterizzato dalla quotazione e il debutto in Borsa a maggio, e da importanti investimenti nel nostro sito di Pettoranello del Molise, finalizzati all'ampliamento dell'attivita' di selezione spinta - iniziata a gennaio 2024 - e alla messa in esercizio dell'impianto di lavaggio e granulazione delle plastiche entro aprile 2024. A questo si aggiunge l'ottenimento del parere positivo della Regione Molise e dell'autorizzazione unica (a costruire) da parte della Zes Adriatica Interregionale Puglia-Molise al nostro progetto di riciclo chimico delle plastiche tramite pirolisi, e, sempre dalla Regione Molise, il finanziamento di 5 milioni di euro, 100% a fondo perduto, per la realizzazione di una linea di produzione di idrogeno da fonti rinnovabili. I risultati economico-finanziari sono poi stati il giusto riconoscimento ai nostri sforzi e hanno premiato la costante spinta verso l'innovazione dei nostri processi aziendali, finalizzati sempre piu' a trasformare il rifiuto in vera risorsa. Il nostro progetto ha basi estremamente solide e stiamo realizzando tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati e condiviso in fase di Ipo e su cui stiamo lavorando con determinazione e positivita'', ha dichiarato Antonio Lucio Valerio, amministratore delegato di Res spa.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 29-03-24 19:00:39 (0239)ENE 5 NNNN