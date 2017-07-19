RBC BlueBay: scelta BoE sorprende i mercati, tassi giu' nonostante rischi inflazionistici - PAROLA AL MERCATO

di Neil Mehta* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 ago - Sembra sconcertante che la Banca d'Inghilterra abbia deciso di tagliare nuovamente i tassi in un momento in cui il Comitato di Politica Monetaria riconosce che i rischi al rialzo per l'inflazione a medio termine sono aumentati e che l'IPC complessivo dovrebbe avvicinarsi al 4% nei prossimi mesi.

L'obiettivo di inflazione del 2%, pietra miliare della stabilita' dei prezzi, sembra essere stato accantonato a favore delle preoccupazioni relative a un percepito indebolimento del mercato del lavoro. Tuttavia, questa giustificazione e' tutt'altro che convincente, poiche' i dati sul mercato del lavoro restano ambigui, distorti dai cambiamenti nei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, dal calo del tasso di inattivita' e dalle persistenti difficolta' nella raccolta dei dati. Inoltre, l'economia britannica nel suo complesso mostra pochi segni di un rallentamento significativo che possa minacciare la domanda interna. In termini pratici, cio' suggerisce che i tassi di politica monetaria potrebbero non essere cosi' restrittivi come suggeriscono i modelli teorici o i confronti storici. E' infatti possibile che i tassi siano gia' a un livello 'neutrale' e che la BoE debba prestare attenzione a non alimentare ulteriormente l'inflazione.

*Portfolio Manager, RBC BlueBay "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

