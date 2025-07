RBC BlueBay: obbligazionario, 5 temi da monitorare in Europa e in Italia a luglio - PAROLA AL MERCATO

di Neil Mehta * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 lug - 1. La Bce ritiene che l'inflazione core sara' in linea con l'obiettivo del 2% nel 2026 Secondo le ultime stime della Bce, l'inflazione core sara' in linea con l'obiettivo del 2% nel 2026. L'ultimo dato sull'IPC tedesco, pari al 2% a giugno, ha fornito ulteriori rassicurazioni sul fatto che l'inflazione potrebbe essere sotto controllo. L'attenzione si sta quindi spostando su sfide piu' ampie come l'incertezza geopolitica, la deglobalizzazione e l'intelligenza artificiale, come evidenziato dall'ultimo aggiornamento della strategia della Bce. Queste discussioni influenzeranno la stabilita' economica dell'Eurozona e, di conseguenza, la reazione della Bce nel lungo periodo.

Ci aspettiamo che i dazi, il commercio e la politica fiscale domineranno il dibattito nei prossimi sei-diciotto mesi, ma per orientarsi nel panorama macroeconomico europeo gli investitori dovranno anche prestare attenzione ai cambiamenti strutturali in atto dietro le quinte.

2. La Germania sta aumentando il proprio indebitamento e i mercati ne stanno prendendo atto La Germania, nel suo quadro di bilancio, mira ad aumentare la spesa per la difesa di base al 3,5% del Pil entro il 2029, portando la spesa annuale per la difesa da 95 miliardi di euro nel 2025 a 162 miliardi di euro nel 2029. Con un rapporto debito/Pil del 63%, la Germania ha margine per finanziare queste iniziative.

L'agenzia finanziaria prevede di raccogliere 118,5 miliardi di euro nel terzo trimestre, 19 miliardi (0,45% del PIL) in piu' rispetto a quanto inizialmente previsto. Nel corso della legislatura, il ministero delle Finanze prevede di contrarre prestiti per circa 850 miliardi di euro, compresi i fondi per progetti militari e infrastrutturali. I rendimenti dei Bund a lungo termine dovrebbero adeguarsi man mano che i mercati assorbono l'aumento delle emissioni.

3. Norges Bank ha aderito al ciclo di allentamento monetario delle altre banche centrali Tra meta' aprile e meta' giugno, la corona norvegese si e' apprezzata del 3% rispetto all'euro. Tuttavia, la mossa a sorpresa della Norges Bank potrebbe aprire la strada a un indebolimento della valuta durante l'estate. Se i prezzi del petrolio rimarranno stabili e il mercato anticipera' un ciclo di allentamento completo, insieme a potenziali cali degli affitti, i principali fattori di protezione della corona norvegese potrebbero erodersi.

Nei prossimi giorni i flussi di liquidita' interna dovrebbero esaurirsi, rendendo la corona norvegese vulnerabile ai flussi algoritmici, con ripercussioni sia sul mercato valutario che sui tassi. Norges Bank potrebbe riconsiderare il suo approccio se la valuta locale dovesse indebolirsi in modo significativo, se il mercato del lavoro migliorasse o se i prezzi delle abitazioni aumentassero in risposta alle misure di allentamento.

4. Lo spread tra i rendimenti dei Btp e Bund si e' ridotto al livello piu' basso dal 2015 Tra il 2018 e il 2022, gli spread dei titoli di Stato italiani sono stati una fonte di ansia per i mercati, alimentata dall'instabilita' politica ed economica. La situazione politica ha cambiato le carte in tavola. A livello interno, il primo ministro Meloni ha portato stabilita', mentre a livello internazionale la sua crescente autorevolezza, soprattutto con gli Stati Uniti, ha rafforzato la credibilita' dell'Italia.

In un contesto incerto, gli investitori internazionali che stanno diversificando i propri investimenti dal reddito fisso statunitense preferiscono i BTP ai titoli spagnoli o francesi, citando la relativa stabilita' politica dell'Italia e le valutazioni interessanti. Se la stabilita' dell'Italia persistera', i BTP potrebbero potenzialmente essere scambiati alla pari con gli OAT francesi, rafforzando ulteriormente la narrativa della convergenza.

5. Le voci su un (altro) crollo dei titoli di Stato britannici non accennano a placarsi In generale, per stabilizzare i rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine sono necessari un moderato aumento dell'inflazione strutturale e un consolidamento fiscale credibile, entrambi ancora incerti nel Regno Unito.

L'inflazione mostra segni di rallentamento, con un calo dei PMI e dei prezzi di vendita della CBI, anche se i prezzi dei generi alimentari rimangono elevati, oltre il 4%.

Il consolidamento fiscale e' in discussione, poiche' aumentano le pressioni politiche per l'inversione dei tagli alla spesa precedentemente annunciati. L'incertezza persiste sulla spesa per la difesa e sulla produttivita', aggiungendosi alla sfida della credibilita' fiscale.

Guardando alle conseguenze per gli investimenti, i titoli di Stato a lungo termine offrono opportunita' selettive, ma il rapporto rischio/rendimento continua a favorire un indebolimento dei rialzi, poiche' le incertezze fiscali e inflazionistiche mantengono i rischi elevati e irrisolti.

* BlueBay Portfolio Manager, Investment Grade, RBC BlueBay "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

red-

(RADIOCOR) 13-07-25 15:12:21 (0331) 5 NNNN