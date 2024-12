RBC BlueBay: le implicazioni della vittoria di Trump per i bond - PAROLA AL MERCATO

di Andrzej Skiba* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 dic - La portata della vittoria di Trump e il fatto che i repubblicani hanno conquistato non solo la presidenza e il Senato, come ci si aspettava, ma anche la Camera, ha sorpreso i mercati. Il fatto che essenzialmente tutti i settori del Congresso e dell'Esecutivo siano ora sotto il controllo repubblicano e' un risultato che pochi avevano previsto come ipotesi di base.

Guardando alle conseguenze per l'economia, in generale, ci aspettiamo che questo risultato consenta all'amministrazione di avere fondamentalmente un assegno in bianco sul piano politico, stante una scarsa opposizione del Congresso a livello di implementazione. Fatta questa premessa, gli Stati Uniti presentano gia' un deficit a una cifra elevata. Non riteniamo che Trump goda di un ampio spazio per aumentare questo deficit, se l'economia statunitense dovesse rallentare. Tuttavia, e' chiaro che rimarra' alto. Questo e' un motivo fondamentale per cui la parte piu' debole dell'universo del reddito fisso statunitense, nel complesso dei Treasury, e' rappresentata dalle obbligazioni a piu' lunga durata, a causa delle preoccupazioni sui livelli di deficit nel prossimo anno.

Dal punto di vista del reddito fisso, favoriamo un'esposizione con una duration piu' bassa, fino a quando non emergera' una certa chiarezza sulle politiche che Trump attuera'. Il mercato dovra' fare i conti con un'inflazione piu' elevata e con una minore capacita' della Fed di tagliare i tassi nel contesto di un'economia in rallentamento. Fatte queste premesse, da un punto di vista tattico, gli spread stanno reagendo positivamente, seguendo il sentiment positivo sui mercati azionari. La riduzione delle tasse, la diminuzione della regolamentazione e l'aumento delle fusioni e acquisizioni sono tutti fattori che sostengono le valutazioni azionarie.

Questo sentiment si e' trasmesso all'universo del reddito fisso, in cui, anche se i rendimenti complessivi hanno subito un duro colpo dopo le elezioni, a fronte di un aumento dei rendimenti dei titoli di Stato, abbiamo assistito a un restringimento degli spread.

Riteniamo che gli investitori presteranno gradualmente maggiore attenzione ai floating rate asset. In un contesto di tassi piu' alti e piu' a lungo, a patto di evitare gli emittenti particolarmente esposti alla guerra commerciale, lo spazio dei prestiti a leva dovrebbe risultare interessante per gli investitori.

*Head of US Fixed Income, RBC BlueBay.

