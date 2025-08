RBC BlueBay: i mercati emergenti tornano in auge - PAROLA AL MERCATO

di Laurence Bensafi* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 3 ago - Dal 2011 i titoli dei mercati emergenti (EM) hanno sottoperformato quelli dei mercati sviluppati (DM), invertendo la tendenza positiva registrata nel primo decennio di questo secolo. La forza del dollaro in questo periodo ha rappresentato un fattore sfavorevole per i titoli azionari dei mercati emergenti. Ha giocato un ruolo importante anche il rallentamento della crescita degli utili dei mercati emergenti rispetto a molti paesi DM, in particolare i titoli tecnologici statunitensi.

Tuttavia, il 2025 ha visto un'inversione di tendenza, con l'indice MSCI EM che ha sovraperformato gli altri indici azionari regionali nei primi sei mesi dell'anno.

Trump e' stato il punto di svolta E' forse sorprendente guardare indietro alle previsioni della fine del 2024 e vedere che la rielezione di Donald Trump era stata prevista come un prolungamento del periodo di eccezionalita' degli Stati Uniti. Il suo programma favorevole alle imprese avrebbe dovuto avere un impatto positivo sull'economia statunitense e sugli utili delle societa'.

Invece, la sua presidenza ha messo in luce alcune debolezze dell'economia statunitense.

I dazi reciproci proposti dal presidente Trump e i successivi negoziati commerciali hanno dimostrato che la posizione negoziale degli Stati Uniti potrebbe non essere cosi' forte come sperava. Il mondo e' cambiato e altre superpotenze, come Cina, India e Arabia Saudita, stanno emergendo. La Cina, in particolare, ha mantenuto i nervi saldi durante una serie di rincari tariffari reciproci, mostrandosi fredda all'inizio dei negoziati commerciali, poiche' si e' resa conto che avrebbe potuto danneggiare gli Stati Uniti piu' di quanto questi ultimi potessero danneggiare la Cina, soprattutto per quanto riguarda la fornitura di minerali rari, essenziali per la catena di approvvigionamento tecnologico degli Stati Uniti.

Un altro tema legato a Trump e' il suo 'Big, Beautiful Bill', che dovrebbe aggiungere almeno 3.000 miliardi di dollari al deficit di bilancio degli Stati Uniti nel prossimo decennio[1]. Un aumento dell'indebitamento pubblico comporta un aumento dell'emissione di titoli del Tesoro. Storicamente, i paesi emergenti, come la Cina, sono stati acquirenti disponibili dei titoli del Tesoro statunitensi, ma la situazione sta cambiando: questi paesi sono sempre piu' consapevoli che esistono altri modi per rispondere all'aumento dei dazi statunitensi senza ricorrere a una guerra commerciale.

E' tutta una questione di dollaro Il dollaro e' in calo da quando i tassi di interesse statunitensi hanno raggiunto il picco nell'ottobre 2023, ma la decelerazione ha subito un'accelerazione da quando Trump e' tornato alla Casa Bianca. I timori di recessione, i ripetuti attacchi del presidente degli Stati Uniti al presidente della Federal Reserve, Jay Powell, per il suo rifiuto di tagliare i tassi di interesse, le preoccupazioni per l'entita' del deficit di bilancio degli Stati Uniti e la stabilita' politica hanno contribuito a indebolire il biglietto verde.

Sebbene sia opinione diffusa che le politiche di Trump richiedano un dollaro piu' debole per avere successo, la velocita' di tale deprezzamento e' fondamentale. Un deprezzamento graduale nei prossimi anni renderebbe le esportazioni statunitensi piu' competitive e persuaderebbe i paesi emergenti a importare maggiormente dagli Stati Uniti, contribuendo a riequilibrare l'economia globale. Finora quest'anno, l'indice del dollaro statunitense, che misura il valore del dollaro rispetto a un paniere delle valute dei suoi principali partner commerciali, e' sceso di circa il 10%.

I paesi emergenti offrono opportunita' di crescita di alta qualita' L'incertezza negli Stati Uniti ha suscitato interesse per le opportunita' di crescita in altre aree del mondo. I titoli dei mercati emergenti, insieme a quelli europei, sono stati al centro dell'attenzione. Oltre alla crescita demografica futura, i paesi emergenti offrono le maggiori opportunita' di aumento della produttivita' e crescita economica, nonche' aziende di alta qualita' in grado di cogliere tali opportunita' e trasformarle in crescita degli utili.

Tuttavia, nonostante queste tendenze favorevoli, i titoli dei mercati emergenti sono scambiati con uno sconto storico di circa il 50% rispetto alle azioni statunitensi, come mostra il grafico sottostante. Questo dato e' da confrontare con un premio del 10% registrato nel 2011.

I titoli azionari dei mercati emergenti sono scambiati con uno sconto storicamente elevato rispetto ai mercati sviluppati *Deputy Head of EM Equities, RBC BlueBay

