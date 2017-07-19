RBC BlueBay: fixed income Usa, prospettive positive per il 2026, ecco perche' - PAROLA AL MERCATO

di Andrzej Skiba* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 gen - Il 2025 e' stato un anno da montagne russe, caratterizzato dalla mania del mercato per l'IA, dalle tensioni commerciali e dai dazi, dai tagli dei tassi della Fed e da spread storicamente stretti. A settembre, la Fed ha adottato un orientamento dovish sulla politica monetaria, tagliando i tassi per la prima volta dal 2024, citando maggiori rischi al ribasso sul fronte occupazionale.

Il reddito fisso investment grade e l'high yield statunitense hanno registrato rendimenti solidi nel 2025, sostenuti dal pivot dovish della Fed, dal carry attraente presente nella maggior parte delle asset class, da un contesto tecnico e fondamentale favorevole e da spread che hanno continuato a restringersi progressivamente. Nonostante l'offerta elevata, permane una domanda costante di rendimento.

Per il 2026, prevediamo un outlook di crescita positivo per gli Stati Uniti. Ci aspettiamo 2-3 ulteriori possibili tagli dei tassi, con l'avvento della nuova presidenza alla Fed.

Nonostante un mercato del lavoro in lieve indebolimento, i consumatori restano resilienti. I tagli dei tassi dovrebbero essere di supporto, cosi' come continuera' a sostenere l'economia il boom degli investimenti in IA (CapEx). Questi fattori hanno sostenuto l'economia statunitense nel 2025, con gli investimenti in capitale delle 'Magnifiche 7' in aumento di circa il 61% su base annua, fornendo un contributo approssimativo di +0,5% al Pil. Gli investimenti in conto capitale sono previsti in ulteriore crescita nel 2026.

Individuiamo inoltre fattori di stimolo alla crescita nella deregolamentazione promossa dall'amministrazione Trump, poiche' questa ha il potenziale di incentivare l'economia statunitense e probabilmente favorira' un aumento delle operazioni di M&A tra le aziende USA nei prossimi mesi.

L'aumento delle operazioni di M&A genera opportunita' grazie a una maggiore offerta e alla differenziazione del credito.

Prevediamo che gran parte di queste operazioni provenga dai settori consumer, healthcare e TMT, settori che possono aumentare la dispersione nelle emissioni e nelle valutazioni degli spread, creando potenziali opportunita' di valore per i gestori attivi.

Nonostante gli spread compressi, individuiamo opportunita' di valore nei settori tecnologia, assicurazioni e utilities.

Riteniamo inoltre interessanti gli strumenti ibridi corporate, grazie ai loro rendimenti piu' elevati e spread piu' ampi.

