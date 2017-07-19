RBC BlueBay: fixed income, opportunita' nei titoli di Stato, attenzione alla sterlina - PAROLA AL MERCATO

di Russel Matthews* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 nov - Negli ultimi mesi, gli asset rischiosi hanno dimostrato una notevole resilienza. Nonostante numerosi mini eventi 'di rischio', le azioni rimangono vicine ai massimi storici, gli spread creditizi sono ridotti e la volatilita' nei mercati dei titoli di Stato core e' notevolmente bassa. Ne e' testimonianza l'indice MOVE della volatilita' dei titoli del Tesoro USA, che ha raggiunto livelli mai visti dalla fine del 2021. Ci sono un paio di ragioni fondamentali per cui gli asset rischiosi continuano a registrare buoni risultati, prima fra tutte la continua forza dell'economia statunitense e l'assenza di qualsiasi rischio serio di recessione negli Stati Uniti. Questo e' il fattore di supporto piu' importante per i mercati, mentre una considerazione o un fattore correlato e' lo sviluppo dell'infrastruttura dell'IA. Allo stesso tempo, l'inflazione si e' comportata relativamente bene, molto piu' di quanto chiunque avrebbe ritenuto possibile quando l'amministrazione statunitense ha iniziato ad applicare dazi doganali ai suoi partner commerciali piu' importanti. A sua volta, l'andamento moderato dell'inflazione ha consentito alla Fed di tagliare i tassi di interesse in condizioni finanziarie gia' favorevoli.

Questo insieme di condizioni, crescita solida e inflazione moderata, che porta ad un allentamento monetario, sembra destinato a continuare anche nel 2026. Tuttavia, mentre sul fronte dei fondamentali il contesto rimane favorevole per i mercati di rischio, le valutazioni in molti settori storicamente ricchi e il posizionamento sono elevati.

Inoltre, esistono rischi significativi nell'ambito della geopolitica e della politica interna statunitense.

Nel contesto dei titoli di Stato e delle valute globali, attualmente stiamo mantenendo livelli relativamente bassi di rischio direzionale. Non vediamo alcuna asimmetria significativa nei mercati dei tassi core (prezzi equi), negli spread creditizi sovrani (troppo costosi) o in termini di direzionalita' per gli Stati Uniti. Le maggiori opportunita' si trovano nelle curve dei titoli di Stato e a livello idiosincratico. Ad esempio, con lo spread tra i rendimenti a 2 anni e quelli a 30 anni negli Stati Uniti vicino ai 100 punti base, i rischi sono legati a un significativo irripidimento. In Giappone, la situazione e' opposta: lo spread tra i rendimenti a 10 anni e quelli a 30 anni e' di circa 150 punti base, il piu' alto nel mercato dei tassi core. Riteniamo che questa curva dovrebbe essere piu' vicina ai 100 punti base.

Sul fronte valutario, abbiamo una posizione corta significativa sulla sterlina britannica rispetto all'euro e al dollaro statunitense. Il governo britannico e' pronto a introdurre forti aumenti delle imposte per rispettare le regole fiscali che si e' autoimposto, il che a sua volta incidera' sulla crescita e portera' a un taglio piu' aggressivo dei tassi da parte della Banca d'Inghilterra.

Tutto cio' e' negativo per la sterlina britannica. Piu' in generale, siamo fiduciosi che la volatilita' macroeconomica aumentera' nei prossimi mesi e siamo in una posizione forte per trarre vantaggio dalle distorsioni dei mercati che ne deriveranno inevitabilmente.

*Senior Portfolio Manager, Global Macro, RBC BlueBay Asset Management

