RBC BlueBay: ecco perche' e' ora di investire la liquidita' nel reddito fisso - PAROLA AL MERCATO

di Mike Reed * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 giu - Opportunita' e sfide abbondano nel comparto del reddito fisso investment grade (IG). Inoltre, l'attuale contesto di mercato e' maturo per spingere gli investitori a reinvestire in questa asset class.

In questo ambito, la relazione tra inflazione e tassi d'interesse e' fondamentale. Nel comparto investment grade, i tassi core rappresentano un driver fondamentale dei ricavi e l'inflazione puo' avere un impatto significativo.

Inflazione piu' alta e piu' a lungo L'inflazione ha registrato una decisa impennata nel 2021, quando, durante il Covid, le famiglie hanno accumulato risparmi, dopo che i governi centrali avevano allentato le condizioni finanziarie per contrastare l'impatto economico negativo del virus. Una legislazione come l'Inflation Reduction Act negli USA ha prodotto stimoli fiscali sul mercato interno, mentre iniziative analoghe sono state avviate nel Regno Unito e in Europa. Quando la pandemia si e' affievolita, molti consumatori si sono affrettati a spendere i loro risparmi, generando un enorme aumento della domanda e un conseguente balzo dei prezzi, visto che i fornitori si adeguavano a fatica.

Successivamente, nel 2022, l'invasione russa dell'Ucraina ha sospinto al rialzo i prezzi dei beni di prima necessita' nazionali, come nei comparti alimentare ed energetico, provocando una decisa impennata dell'inflazione. Come reazione, le banche centrali hanno rialzato i tassi d'interesse su entrambe le sponde dell'Atlantico. Man mano che il mondo si adattava a questi shock e all'impatto del rialzo dei tassi d'interesse, cio' ha avuto ripercussioni sia sulle societa' sia sui consumatori, e l'inflazione si e' notevolmente attenuata.

Questo andamento non significa che i prezzi registrino un'inversione di tendenza e inizino a scendere, ma smorza la velocita' a cui salgono a un livello piu' sostenibile, anche se i livelli d'inflazione sia negli Stati Uniti sia nell'Eurozona rimangono ancora elevati rispetto a quelli prima del biennio 2021/22.

Rendimenti piu' interessanti All'inizio del 2022, i titoli di Stato decennali in euro si attestavano sotto lo zero e i titoli di Stato decennali statunitensi erano all'1,5%, mentre i tassi registravano un forte aumento nel 2022 e a inizio 2023. I rendimenti dei titoli di Stato sia in dollari sia in euro sono attualmente tornati ai livelli precedenti la crisi finanziaria del 2008, attorno al 3% nell'Eurozona e al 5% negli USA, offrendo cosi' agli investitori un punto d'ingresso molto piu' interessante rispetto a qualsiasi altro momento degli ultimi 15 anni.

All'inizio di quest'anno, il consenso di mercato prevedeva un numero significativo di tagli dei tassi per il 2024 su entrambe le sponde dell'Atlantico, un ritmo di riduzioni a cui, di norma, assisteremmo solo se queste economie stessero entrando in una grave recessione. Non e' questo lo scenario che si e' verificato, e i tassi core hanno registrato un rialzo, e hanno avuto un impatto negativo sui prezzi delle obbligazioni. Tuttavia, i ricavi complessivi, nel periodo in esame, sono stati sostenuti dal reddito derivante dalle cedole. Nel caso del credito investment grade, anche dal restringimento degli spread creditizi. Infatti, il contesto economico e' iniziato ad apparire meno preoccupante.

Venendo ai giorni nostri, il mercato sta attualmente scontando il fatto che la Banca Centrale Europea iniziera' a tagliare i tassi in anticipo rispetto alla Federal Reserve e che la Bce effettuera' tre tagli prima della fine dell'anno.

* Head of Global Financial Institutions, RBC BlueBay.

red-

(RADIOCOR) 09-06-24 14:20:41 (0282) 5 NNNN