RBC BlueBay: Cina, diversificazione dal dollaro potrebbe spingere gli investimenti esteri - PAROLA AL MERCATO

di Polina Kurdyavko* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31ago - In un mondo incerto, in cui il processo decisionale politico statunitense sta facendo girare la testa agli investitori, la Cina e' sempre affidabile quando si tratta di stabilita' del mix politico e orizzonte a lungo termine. Dal punto di vista del sentiment, non e' cambiato molto rispetto a un anno fa.

L'attuazione dei tagli salariali ha avuto un ulteriore effetto a catena sulla domanda dei consumatori. Anche il divieto di consumare alcolici durante i pasti di lavoro all'inizio della primavera ha avuto un effetto 'disintossicante'.

Mercato immobiliare poco allettante Dal punto di vista del rendimento, il mercato immobiliare cinese non e' una proposta allettante. Oltre all'incertezza sul fronte dell'offerta, i rendimenti da locazione dell'1-2% sono ben al di sotto dei tassi ipotecari del 3-4%, rendendo questo asset poco attraente dal punto di vista degli investimenti. Allo stesso tempo, la sfida della sovraccapacita' produttiva rimane intatta. Oltre alla debolezza della domanda dei consumatori, la natura delle imprese di sviluppo immobiliare rende piu' difficile per il governo attuare misure amministrative rispetto a un decennio fa.

Il governo non sembra avere fretta di fornire un altro round di stimoli. Ci sono diverse ragioni alla base di cio'. In primo luogo, l'attenzione e' concentrata principalmente sulla crescita del PIL nominale. Il dato recentemente pubblicato per il secondo trimestre del 2025, che indica un aumento del PIL del 5,3% su base annua, e' una sorpresa positiva.

Tuttavia, la debolezza delle entrate fiscali, pari solo al 13% del PIL rispetto al 15% di alcuni anni fa, testimonia il fatto che la crescita e' ottenuta a scapito della redditivita'.

Sebbene la Cina sia soggetta a dazi dal 2018 e continui a gestire relativamente bene i recenti aumenti, i dazi aggiuntivi contribuiscono in ultima analisi alla tendenza deflazionistica interna. Il problema piu' grave per gli stabilimenti industriali e' il rischio di mancato pagamento da parte dei clienti nazionali, con ritardi di cinque mesi che sono diventati la nuova normalita'.

Nonostante il governo riconosca le pressioni deflazionistiche, sembra mancare il senso di urgenza per invertire la tendenza. Ha introdotto le cosiddette misure 'anti-involuzione' (o anti-deflazionistiche) che prevedono sussidi per alcuni beni di consumo, con un costo pari allo 0,3% del PIL.

Per invertire la tendenza deflazionistica, il governo potrebbe anche introdurre prezzi minimi per un gran numero di beni e, cosa altrettanto importante, sostenere il settore immobiliare acquistando una quota significativa degli immobili completati. Alcuni esperti stimano che sia necessario un pacchetto di sostegno di almeno 10.000 miliardi di CNY (tramite emissioni speciali di obbligazioni), pari a quasi l'8% del PIL.

Se il sostegno fiscale venisse respinto come opzione politica, a nostro avviso la PBOC potrebbe trovarsi sotto pressione affinche' tagli ulteriormente i tassi. Con un CPI negativo del 2%, si potrebbe sostenere che il tasso neutro dovrebbe essere molto vicino allo zero rispetto agli attuali tassi sui depositi vicini all'1%.

