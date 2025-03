RBC BlueBay: Bund, rendimenti vicini al 3% segnale di un surriscaldamento dell'economia - PAROLA AL MERCATO

di Kaspar Hense * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mar - Il rendimento del Bund, il titolo decennale tedesco, si sta avvicinando al tasso di interesse, che presto sara' del 3%. Un rendimento piu' elevato e' positivo per gli investitori, ma indica anche il rischio di un surriscaldamento dell'economia europea.

Tuttavia, sebbene abbiamo visto una tendenza ribassista sui titoli a reddito fisso per la maggior parte degli ultimi 15 anni, riteniamo che i livelli siano ora molto piu' vicini al valore equo a livello globale. I rendimenti giapponesi hanno appena raggiunto il nostro obiettivo dell'1,5%, mentre l'economia statunitense mostra segni di debolezza in una ripresa indotta dalla politica fiscale dopo il Covid. Nel frattempo, l'Europa potrebbe evitare il divario di bassa produttivita' con una politica fiscale piu' elevata. Detto questo, solo perche' finalmente si ottiene un rendimento investendo nel titolo di Stato piu' sicuro, non significa necessariamente che sia troppo bello per essere vero.

Riteniamo che la crescita tedesca ed europea potrebbe aggirarsi intorno all'1,5% nei prossimi due anni e potrebbe essere persino superiore alla crescita statunitense, che rischia di scendere all'1% a causa delle discutibili politiche macroeconomiche sul commercio e sul mercato del lavoro. Ma con l'inflazione ancora in calo a causa dei prezzi piu' bassi dell'energia, le difficili dinamiche fiscali e l'invecchiamento della popolazione, stimiamo livelli equi di rendimenti medi europei intorno al 3,5% e i Bund dovrebbero ancora essere scambiati con un premio, con livelli di debito rispetto al PIL che rimangono significativamente inferiori a quelli dei loro pari. Cio' indicherebbe che il sell off dovrebbe terminare intorno al 3,25%.

* BlueBay Senior Portfolio Manager, Investment Grade, RBC BlueBay

